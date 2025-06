Negli scorsi giorni erano trapelati dei rumor in merito ai rapporti tra la Rai e Stefano De Martino, ma adesso sarebbe spuntata la versione corretta.

I rapporti tra Rai e Stefano De Martino

Nelle scorse giornate sono trapelate delle indiscrezioni in merito al ragionamento della Rai su Stefano De Martino e il gossip che lo ha messo al centro dell’attenzione in queste settimane. Della sua vita privata si è parlato a fondo perché è stato paparazzato con Angela Nasti ma anche con Gilda Ambrosio e altre ragazze.

“Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica più pulita e familiare”, questo riportavano siti come Dagospia di recente. Tuttavia, le cose sembrerebbero abbastanza diverse e a rivelarlo ci ha pensato FanPage:

“A riguardo, apprendiamo che nessun richiamo sarebbe pervenuto (sarebbero concentrati più sui risultati che sulle foto di De Martino) e che, semmai fosse, sarebbe qualcosa di non ufficiale, riguardante più un umore sotterraneo che una richiesta esplicita, mai convertita in comunicazioni dirette né a lui né al suo management”.

La Rai, dunque, non è particolarmente interessata alla vita sentimentale di Stefano De Martino. La concentrazione è tutta sugli ottimi risultati che sta facendo raggiungere all’emittente grazie al successo di Affari Tuoi, puntata dopo puntata, e anche grazie a Stasera tutto è possibile. Quest’ultimo tornerà molto presto su Rai 2 nonostante le voci di corridoio che, inizialmente, volevano l’uscita di scena di Stefano.

Questo è tutto ciò che sappiamo grazie a FanPage. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione nel caso una delle parti interessate volesse rilasciare dichiarazioni in prima persona. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.