Mentre siamo nel pieno della nuova edizione di Temptation Island, si scaldano i motori per la prossima stagione di Uomini e Donne. Stando a quanto si mormora uno dei tentatori di quest’anno a settembre potrebbe salire sul trono del dating show.

Da Temptation Island a UeD: un tentatore in lizza per il trono

Anche quest’anno Temptation Island sta ottenendo un successo straordinario. Nonostante siano andate in onda soltanto tre puntate, la nuova edizione del reality show sta registrando ascolti da capogiro, confermandosi per l’ennesima volta uno dei contenuti più seguiti di Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle coppie nel mentre sta appassionando tutto il pubblico e di certo in molti si chiedono cosa accadrà nel corso delle prossime serate. In attesa di scoprirlo, in queste ore l’attenzione del web si è focalizzata su uno dei tentatori di questa edizione.

Di chi parliamo? Nientemeno che di Carlo Marini. Come abbiamo visto, il single fin dal primo momento si è avvicinato in particolar modo a Martina, scatenando la gelosia del fidanzato Raul, che nel corso della terza puntata è anche scoppiato in lacrime. Ma perché dunque si sta parlando del tentatore sui social? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto si mormora e a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, proprio Carlo a settembre potrebbe arrivare a Uomini e Donne in qualità di nuovo tronista del dating show. Come in molti sapranno, non sarebbe la prima partecipazione del tentatore di Temptation Island al programma. Lo scorso anno infatti Marini era tra i corteggiatori di Manuela Carriero, prima che quest’ultima decidesse di abbandonare il trono.

Naturalmente già in molti stanno desiderando un ritorno di Carlo a Uomini e Donne e di certo il pubblico sarebbe più che entusiasta di ritrovare il tentatore sul trono rosso. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per saperne di più in merito.