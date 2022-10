1 Valeria e Ciavy di Temptation Island si lasciano

Ciavy e Valeria Liberati erano stati due concorrenti di una precedente edizione di Temptation Island. Dopo il falò di confronto avevano deciso di mettere un punto alla loro storia e prendere due strade diverse. Da allora non si è saputo più nulla di loro fino all’estate del 2020, ovvero quando sono stati avvistati al mare insieme. Poi l’annuncio ufficiale del loro ritorno di fiamma con tanto di dedica:

L’unica cosa certa era che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più’. Ci siamo guardati un’ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora. Sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio, ma so che partiremo mano nella mano.

I due l’anno scorso avevano anche annunciato che si sarebbero anche sposati. Nonostante la promessa di passare la vita insieme però, in queste ore arriva la notizia della loro separazione. Dopo aver smesso di interagire per settimane con i suoi follower la Liberati ha detto a tutti coloro che la seguono da Temptation Island, come riporta anche Isa e Chia:

La vita ci mette di fronte a delle scelte e io ho scelto di amare me stessa. A tempo dovuto vi racconterò tutto. Mamma mia da quanto tempo non parlavo con voi. Per il momento preferisco rimanere in silenzio. Appena me la sentirò ve ne parlerò senza entrare nei particolari perché è giusto che ognuno di noi abbia la propria privacy.

I motivi che hanno portato alla rottura tra i due volti di Temptation Island ancora non si conoscono. Ai tempi del reality, ad ogni modo, lei parlava di alcuni tradimenti da parte di Ciavy. Che sia questa la ragione? Lo scopriremo presto. Le notizie intanto non terminano qui…