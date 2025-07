Dopo aver baciato la single Ary, Valerio ha chiesto il falò alla fidanzata Sarah. Il protagonista di Temptation Island ha così lasciato la sua compagna e ha deciso di uscire dal programma da solo.

Valerio lascia Temptation Island da solo

Un’emozione dietro l’altra stasera a Temptation Island. Dopo aver assistito alla proposta di matrimonio che Antonio ha fatto a Valentina, abbiamo scoperto come è terminato il viaggio nei sentimenti di Valerio e Sarah. Proprio il giovane uomo si è avvicinato sempre più alla single Ary e tra i due è scattato un inaspettato bacio, che ha stupito tutto il pubblico. Ma non è finita qui. Poco dopo, a mente fredda, Valerio ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato, per affrontare una volta per tutte la sua compagna.

Sarah nel mentre ha visto nuovi video del suo uomo vicino alla tentatrice ed è così scoppiata in lacrime. Poco dopo la ragazza ha dunque deciso di incontrare Valerio e a quel punto tra i due è arrivato il tanto atteso faccia a faccia. Ma cosa è accaduto? Andiamo a scoprirlo.

LEGGI ANCHE: Temptation Island anticipazioni settima puntata 30 luglio 2025

Una volta giunti al falò, i due protagonisti di Temptation Island si sono confrontati su quanto accaduto durante il loro percorso. Ma non solo. Poco dopo la ragazza ha scoperto del bacio che il suo compagno ha dato alla single Ary e così i due hanno preso una decisione sul loro futuro. Valerio ha infatti deciso di mettere un punto alla relazione con Sarah e l’ha lasciata. I due sono così scoppiati in lacrime e qualche istante dopo si sono salutati.

Tuttavia Valerio ha deciso di non uscire dal programma insieme alla single Ary, per rispetto a Sarah. Ciò nonostante il ragazzo ha fatto intendere che una volta terminata la trasmissione cercherà la tentatrice e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due.