Mercoledì 30 luglio 2025 su Canale 5 arriva la settima puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti delle coppie si avvia verso la conclusione e nel corso del penultimo appuntamento ne vedremo di belle. Ma andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e quello che accadrà.

Anticipazioni di Temptation Island

Questa edizione di Temptation Island si avvia verso la conclusione. Mercoledì 30 luglio 2025 intanto arriva il secondo dei tre appuntamenti previsti per questa settimana, durante il quale scopriremo cosa accadrà alle coppie ancora nei villaggi e come proseguirà il loro viaggio nei sentimenti.

Ma cosa succederà dunque tra i fidanzati e le fidanzate? In attesa di scoprirlo, leggiamo le anticipazioni della settima puntata, in onda su Canale 5 giovedì 30 luglio.

Le immagini mostrate nel promo ci svelano che assisteremo non solo al falò di confronto tra Maria Concetta e Angelo, ma anche al ritorno di Sonia M e Angelo. In pù scopriremo anche cosa sarà accaduto tra Rosario e Lucia.

Una puntata dunque di fuoco e senza dubbio non mancheranno i colpi di scena.

Le coppie di Temptation Island

Andiamo a rivedere chi sono le le coppie che partecipano a Temptaton Island 2025.

A mettere alla prova il loro amore e partire per un viaggio nei sentimenti sono stati: Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.

Dove vederlo in TV e streaming

Dopo aver letto le anticipazioni della settima puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 mercoledì 30 luglio 2025, vi sveliamo dove seguire il reality show in tv e in streaming.

Questa settimana il programma targato Maria De Filippi va in onda su Canale 5 in prima serata, alle ore 21:30, con ben tre appuntamenti: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio.

Coloro che non riuscissero a seguire la messa in onda televisiva possono recuperare il reality anche in streaming, collegandosi su Mediaset Infinity o su Witty TV.