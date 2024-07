“Che brutta cosa, è terribile quello che fa”, sui social Karina Cascella ha seguito la puntata di Temptation Island e ha demolito Siria, dopo le critiche di quest’ultima al fidanzato Matteo.

Temptation Island, Siria contro Matteo

Durante la puntata di ieri di Temptation Island, sono successe davvero parecchie cose e non sono mancate sorprese e colpi di scena clamorosi. Grande attenzione l’ha avuta anche la storia tra Siria Pingo e il fidanzato Matteo Vitali. La ragazza, che ha ricevuto critiche anche da Karina Cascella come vedremo, ha spiegato le mancanze che sente sul fidanzato.

Nei vari video visionati da Matteo, Siria si è sfogata e ha dichiarato di stare male e di sentire la mancanza del fidanzato a Temptation Island, ma solo per abitudine. La fidanzata nel villaggio si è anche domandata cosa farebbe di bello per lei, dandosi una risposta negativa: “Non è questo quello che voglio”.

Poi con il tentatore di Temptation Island, Fabio, la fidanzata ha confessato i suoi pensieri e fatto delle considerazioni. Vorrebbe essere libera e ha criticato degli atteggiamenti di Matteo, come lo stare sempre a giocare alla play station o il fatto che le abbia tolto la TV dalla stanza:

“A volte sbrocco, mi ha rotto i cog***ni. (…) Non credo ci sia una base per creare una famiglia. Io non mi sento al sicuro con lui, sia economicamente. Pensa ancora a tante ca*ate”.

Matteo nonostante le stoccate ricevute nei video, ha detto di voler aggiustare le cose dopo Temptation Island perché lei non ha visto il cambiamento. Quindi spera di poter rimediare, ma al contempo di non volerla obbligare.

Al contempo sempre Matteo ha giustificato: “Lei era insicura di se stessa perché aveva paura dei pregiudizi, sono felice di quello che vedo. Questa cosa, come è giusto che sia, la farà con me. Cercherò di renderla felice”.

La critica di Karina Cascella a Siria

Da casa a seguire Temptation Island tra i tanti telespettatori, c’era anche Karina Cascella, che sui suoi social ha criticato aspramente Siria per i suoi comportamenti e difeso Matteo:

“Che brutta cosa che fa questa qua. Sputtanare il suo fidanzato in questo modo, con un uomo che conosce solo da qualche giorno. Che tenerezza mi fa questo ragazzo. Lei dice che non dipende dal suo cambiamento fisico ma, lasciate stare”.

Su questo Karina Cascella è sembrata molto convinta. A proposito della fidanzata di Temptation Island ha aggiunto:

Se fosse stata quella di qualche anno fa esteticamente, non avrebbe avuto questa sicurezza. Quando aveva qualche chilo in più andava bene. Appena è dimagrita e ha capito che poteva avere dell’altro grazie al suo aspetto, l’ha sputtanato. Terribile.”

Vedremo se Siria dopo Temptation Island deciderà di replicare alle parole di Karina Cascella.