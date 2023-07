NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Temptation Island

Indiscrezioni su Temptation Island Winter

Temptation Island Winter è stata una vera e propria novità nella presentazione dei Palinsesti 2023/2024 di Mediaset. L’idea è quella di portare sul piccolo schermo, per la gioia di tanti fan del programma, la versione invernale del reality show in una nuova location. Ma cosa sappiamo?

A oggi le indiscrezioni non sono tantissime, se non l’idea di avere al timone del programma Lorella Cuccarini. Ma sarà tutto da vedere. A parlare della trasmissione Raffaella Mennoia a SuperGuida TV. L’autrice oltre a svelare come vengono sgamati i furbetti a Uomini e Donne, ha anche avuto modo di parlare di Temptation Island Winter. Come sarà quindi questo adattamento del programma nel palinsesto invernale?

Raffaella Mennoia su Temptation Island Winter ha dichiarato che ci si augura di concludere al meglio l’attuale stagione, dopo lo stop dell’anno scorso:

“Sicuramente è un programma estivo. È come dire quando vado a mare e vado sempre in quello stabilimento. Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte”, ha fatto sapere la Mennoia.

Si è detta però molto felice che la rete abbia pensato a Temptation Island Winter. Lei l’ha letto sui giornali, ma a oggi vanno fatti tutti i ragionamenti del caso per poter realizzare al meglio l’edizione invernale: “Ci penserò bene quando mi ufficializzeranno le date della messa in onda”.

Resta dunque da scegliere la location ideale per Temptation Island Winter e tutto ciò che comporta l’esecuzione di un lavoro di questo tipo.

Cosa non vediamo in onda

Messa da parte la questione Temptation Island Winter, Raffaella Mennoia ha fatto un appunto su alcune sue recenti affermazioni. Aveva confidato che diverse scene non le vediamo in onda, riferendosi a fatti più intimi, per non urtare il pubblico. Ma cosa avrà voluto dire? L’autrice ha voluto così chiarire queste parole. Probabilmente si parlava dei casting che, per l’appunto, non vediamo su Canale 5:

“Quello che vedete nel corso del programma è tutto quello che dovete vedere. Secondo me piace tanto alla gente. Perché vogliono vedere se i ragazzi riescono a reggere delle tentazioni o se si lasciano”.

Altra cosa che ha fatto notare la Mennoia è che si tratta di un programma prettamente femminile e che coinvolge più fasce d’età, ma è seguito anche dagli uomini.

Vedremo se Temptation Island Winter avrà lo stesso riscontro.