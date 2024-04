Francesca Fagnani sceglie l’alta moda per la prima puntata di Belve: il costo (da capogiro) di abito e scarpe

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Aprile 2024

Belve

Promosso a pieni voti il look impeccabile scelto da Francesca Fagnani per la prima puntata di Belve: il brand e il costo di abito e scarpe

Non solo importanti ospiti, per la prima puntata di Belve Francesca Fagnani è stata ancora una volta impeccabile nel look. La conduttrice ha scelto l’alta moda per questo suo ritorno in TV: ecco il brand e costo di abito e scarpe.

Il look di Francesca Fagnani a Belve: costo e brand

Alle 21:30 Francesca Fagnani ha fatto ritorno su Rai 2 con la prima puntata di Belve. La giornalista ha accolto in studio Loredana Bertè, Carla Bruni e Matteo Salvini. A colpire non sono state però, come al solito, le sue interviste sempre molto precise e particolari, ma il look scelto per questo gradito ritorno in TV.

La giornalista per la prima puntata della nuova edizione di Belve ha optato per un tubino nero senza spalline, con una scollatura leggermene a cuore. Si tratta di un abito sicuramente sobrio, ma al contempo molto elegante come da sempre ci ha abituati Francesca Fagnani. Per questo debutto la conduttrice, come svelato anche da Manuel Di Gioia su X, si è affidata a Schiaparelli. Si tratta nel dettaglio di un modello a bustier presentato per la collezione Primavera/Estate 2023. Quanto costa? Per la precisione 7.900 Euro.

Come si vede anche dall’immagine scelta per la copertina del nostro articolo, l’abito di Francesca Fagnani porta con sé dei bottoni dorati, con delle finiture di velluto ai lati. L’abito trae ispirazione da un precedente modello realizzato da Elsa Schiaparelli nel 1938.

Di nero vestita, Francesca Fagnani ha scelto anche un paio di calze velate nere. Sempre della medesima tinta anche il tacco in vernice lucida, firmato Le Silla, dal valore di 624 Euro.

La scelta stilistica della presentatrice è stata molto apprezzata dal web, che in lei ha sempre notato un’attenzione particolare agli outfit scelti per il suo programma, esattamente come accaduto al Festival di Sanremo 2023. Se volete replicare il look di Francesca Fagnani a Belve dovrete sborsare una bella cifra!