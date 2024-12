Dopo la messa in onda di Belve, Teo Mammucari ha pubblicato sui social gli audio scambiati con Francesca Fagnani prima della sua ospitata. Poco dopo però il conduttore ha cancellato il video condiviso su Instagram.

Gli audio pubblicati da Teo Mammucari

C’era grande attesa ieri sera per la puntata di Belve. Molti telespettatori erano curiosissimi di vedere l’intervista a Teo Mammucari, che sui social si è fatto risentire dopo l’accaduto. Ma partiamo per ordine.

Sono stati appena 15 i minuti di girato in cui poi Teo Mammucari ha abbandonato lo studio, dicendosi fin da subito a disagio non appena Francesca Fagnani si è rivolta a lui dandogli del “lei”, come avviene per qualsiasi ospite.

Peraltro Teo Mammucari si è lamentato anche delle domande che la conduttrice gli ha rivolto e da qui ne è nato un battibecco ripreso dalle telecamere e mandato in onda integralmente su Rai 2. Insomma, quest’intervista non s’ha da fare e l’ospite è andato via dietro le quinte piuttosto irritato (QUI tutto quello che è accaduto).

Come accennato nelle prime righe però Teo Mammucari sui social ha voluto far sentire la sua voce. Ha postato un video in cui faceva ascoltare ai suoi follower e non gli audio che Francesca Fagnani gli ha inviato prima dell’intervista a Belve:

“Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima. Il suo personaggio è costruito, dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei vi blocco, è una persona vera. Punto. […] Che dolce che è, io la amo questa donna“.

Nelle note vocali in questione invece, Francesca Fagnani si sente dire, rivolgendosi a Teo Mammucari: “C’ho pensato e siccome è un’edizione bella, ok, sei giusto per Belve. Domani mattina ti faccio chiamare. Ci vediamo in settimana“.

Il video, ripreso da tantissimi utenti sul web, è durato sui social davvero pochi istanti perché Teo Mammucari ha deciso poi di rimuoverlo. Nonostante ciò però in rete è stato salvato e condiviso da diversi fan di Belve, che hanno riportato il contenuto integrale del filmato.

Non è ben chiaro cosa volesse dimostrare con questo video Teo Mammucari, ma sta di fatto che sui social se ne sta discutendo e tutti gli utenti stanno esprimendo il loro punto di vista a riguardo.