Terra Amara anticipazioni puntata oggi 2 maggio: Hakan cerca Zuleyha, ma in villa succede l’inaspettato

Andrea Sanna | 2 Maggio 2024

Oggi 2 maggio su Canale 5 va in onda la nuova puntata dell’amata soap opera turca. Tutte le anticipazioni di Terra Amara per il consueto appuntamento potete trovarle qui a seguire.

Terra Amara anticipazioni 2 maggio

Dopo la puntata di domenica 26 aprile, su Canale 5 torna il nuovo episodio di Terra Amara. Le anticipazioni di oggi 2 maggio rivelano che Hakan è molto preoccupato per Zuleyha e i bambini. Per tale motivo si rivolge a Fikret, di modo da riuscire a ritrovarla il prima possibile.

Intanto Azize è scomparsa, Gaffur quindi raduna tutta i braccianti per organizzare le ricerche. Zuleyha, invece, non ha alcuna intenzione di parlare con Hakan. Con l’aiuto di Fikret, Hakan convince la donna a fare ritorno a casa. A una condizione: risolvere la situazione difficile dalla minaccia di Hamran, senza conseguenze troppo pericolose.

Dalle anticipazioni di Terra Amara, sappiamo che, il giorno successivo, al Cotonificio Ismail parla con Fikret e lo avverte che un tale Ali Riza è andato a cercarlo. Così Fikret e Cetin si rivolgono all’uomo e lo convincono a confessare l’assassinio di Fekeli al procuratore. E di ammettere che è stato eseguito sotto commissione di Abdulkadir.

Infine Hakan e Abdulkadir sono riusciti a rintracciare Hamran.

Hakan dalla sua prova a convincerlo di non avere nulla a che fare con la morte di suo padre, ma senza riuscirci. Abdulkadir gli spara a sangue freddo.

Quali saranno le prossime anticipazioni di Terra Amara?

Quando e a che ora va in onda Terra Amara

Se volete sapere quando e a che ora va in onda Terra Amara su Canale 5 vi possiamo dire che oggi 2 maggio la puntata è prevista per le 21:35 su Canale 5. Ma non è finita.

Il prossimo appuntamento con la serie TV è per domenica 5 maggio.

E non è finita qui. Perché anche su Rete 4 alle 19:4 si possono recuperare i precedenti episodi della soap opera.

Dove vederlo in TV e streaming

Tutte le puntate Terra Amara si possono vedere su Canale 5 o in streaming suMediaset Infinity, sia su sito che app.

Fatta la registrazione o accesso alla piattaforma si possono recuperare le puntate della vostra serie TV, come accade anche per gli altri contenuti presenti.

Alla prossima con le nuove anticipazioni di Terra Amara.