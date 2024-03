Chi è Erkan Bektaş Abdülkadir di Terra Amara? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

In Terra Amara ricopre il personaggio del perfido e temuto Abdulkadir. A vestire i panni di uno dei protagonisti della serie è Erkan Bektas. Conosciamolo tra età, vita privata, moglie e figli e il profilo Instagram dove seguirlo.

Chi è Erkan Bektas

Nome e Cognome: Erkan Bektas (in turco Erkan Bektaş)

Data di nascita: 11 marzo 1972

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Età: 51 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attore e doppiatore

Moglie: Erkan è divorziato

Figli: Erkan ha un figlio di nome Umut Acar

Profilo Instagram: @erkanbekts

Erkan Bektas età e biografia

Vediamo quindi chi è l’attore che interpreta Abdulikar in Terra Amara e quanti anni ha. Si chiama Erkan Bektas ed è nato ad Ankara (in Turchia) l’11 marzo 1972. La sua età è di 51 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci.

Non siamo in grado di dirvi invece altezza e peso, ma sbirciando nella biografia sappiamo che ha un fratello maggiore e una sorella minore. Si chiamano rispettivamente Erdan e Serap.

Del suo percorso di studi, invece, sappiamo che si è laureato in recitazione presso l’Università di Ankara e oggi è popolare in Turchia e nel resto del mondo per il suo ruolo in Terra Amara.

Vita privata di Abdulkadir di Terra Amara

Della vita privata di Erkan Bektas cosa sappiamo? È sposato, ha una moglie e dei figli? Stando a quanto si apprende l’attore che interpreta Abdukadir in Terra Amara è divorziato e ha un figlio di 15 anni che si chiama Umut Acar.

Non si sa molto altro di lui e dunque non sappiamo dirvi se oggi è fidanzato e c’è dunque una compagna nelle sua sua vita. Appena avremo notizie vi faremo sapere.

Dove seguire Erkan Bektas di Terra Amara: Instagram e social

Chi volesse può seguire meglio Erkan Bektas su Instagram. L’attore di Terra Amara ha un profilo molto apprezzato, dove condivide tanto del suo lavoro e della sua vita sul set. Qualche stralcio anche di vita privata, anche se è una persona riservata, come la maggior parte dei suoi colleghi.

Carriera

È una carriera molto ricca quella di Erkan Bektas, Abdukadir di Terra Amara. Terminata l’istruzione primaria e secondaria ad Ankara, si è laureato in recitazione presso la facoltà di lingue, storia e geografia dell’Università della sua città.

In carriera ha lavorato in diversi teatri, recitato in serie TV e film e nel 2010 ha anche fondato il teatro Baykuş.

Film e serie TV

Durante i suoi anni di carriera Erkan Bektas ha lavorato non solo in TV, ma anche a teatro e al cinema. I film e le serie TV alle quali ha preso parte sono davvero tanti, ma citeremo quelli degli ultimi anni. Nel 2022 ha lavorato per le pellicole al cinema: Il festival dei cantastorie (Asiklar Bayrami); Kar ve Ayi; Bugday Tanesi e Ali Çevlik. Mentre nel 2024, invece, in Son Dilek e Hükümet Bey.

Oltre Terra Amara, invece, tra le serie che l’hanno visto protagonista negli ultimi anni segnaliamo Sipahi (2022-2023) e Safir (2023-2024). Poi la web serie su Prime Video Düğüm. O il cortometraggio And Me nel 2018. È stato anche doppiatore al cinema.

L’esordio di Erkan Bektas nel piccolo schermo risale al 2003 e da quel momento via via non sono mancati una serie di ruoli. Anche se maggiore popolarità anche oltre confini l’ha ottenuta grazie a Terra Amara. Nel 2021 è stato scelto nel ruolo di Abdulkadir.

Erkan Bektas è Abdulkadir in Terra Amara

Per 39 episodi (nel 2021/2022) Erkan Bektas ha interpretato il personaggio del temuto Abdulkadir nella soap turca, Terra Amara.

Nel cast della serie insieme a lui anche: Aras Senol, Selin Yeninci, Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre. Segnaliamo ancora la presenza di Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.