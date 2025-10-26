Paura al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino: una scossa di terremoto ha interrotto lo spettacolo di Massimo Ranieri. Nessun ferito, pubblico evacuato in sicurezza.

Il terremoto interrompe lo spettacolo di Massimo Ranieri

Attimi di paura ieri sera ad Avellino, dove Massimo Ranieri si stava esibendo sul palco del Teatro Carlo Gesualdo con il suo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”.

Lo show era appena iniziato quando una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro a Montefredane, ha fatto tremare la città. Si è avvertita chiaramente anche all’interno della sala, che in quel momento si stava godendo il concerto di Massimo Ranieri. Per alcuni secondi il pubblico ha trattenuto il respiro: non tutti si sono accorti subito dell’accaduto. Ma il passaparola ha rapidamente diffuso la notizia in platea.

Nonostante il comprensibile spavento, non si sono verificate scene di panico, per fortuna. Gli spettatori, invitati alla calma dal personale e dai vigili del fuoco, hanno lasciato il teatro in modo ordinato e tranquillo, mentre lo spettacolo di Massimo Ranieri veniva sospeso in via precauzionale.

La reazione del pubblico e di Ranieri

Visibilmente dispiaciuto, Massimo Ranieri ha dovuto interrompere uno spettacolo molto atteso dal pubblico della zona. L’artista, che aveva iniziato la tournée proprio da poco, ha ringraziato i presenti per la calma e la compostezza mostrate in un momento di forte tensione.

Le immagini di quei minuti hanno rapidamente fatto il giro dei social, mostrando un teatro che si svuota con grande ordine e senza panico, mentre Ranieri ha da prima salutato i presenti per poi tornare nel backstage.

Fortunatamente non si sono registrati danni o feriti, ma la scossa ha comunque fatto rivivere agli abitanti la paura del sisma. Lo spettacolo di Massimo Ranieri verrà recuperato in una nuova data. La cosa importante è che non sia successo niente di grave.

