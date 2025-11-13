Negli ultimi giorni, Thais Wiggers è finita al centro dell’attenzione mediatica per alcune foto che la mostrano insieme a un uomo molto più grande di lei.

Gli scatti hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando commenti e polemiche sulla differenza d’età.

Decisa a mettere un punto, l’ex velina di Striscia la notizia ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione e difendere il suo compagno.

La reazione su Instagram

Attraverso una serie di storie su Instagram, Thais ha accusato alcuni media di aver distorto l’immagine dell’uomo che la accompagna, cercando solo di creare clamore.

“È stato ritratto nel peggiore dei modi”, ha scritto, sottolineando come la figura del compagno sia stata completamente travisata.

Ha anche precisato di non aver mai parlato apertamente del loro legame e che, se lo farà, sarà solo quando lo riterrà opportuno. Una risposta, che evidenzia il suo desiderio di proteggere la propria vita privata.

Surf e ammirazione

Per dimostrare che il suo “compagno” gode di ottima forma fisica e spirito giovanile, Thais ha condiviso un video in cui l’uomo di 65 anni si mostra mentre fa surf.

A corredo del filmato, una frase che ha attirato l’attenzione dei fan: “Vorrei arrivare a 65 anni così”. Un riconoscimento di stima verso l’uomo che le sta accanto.

L’identità del compagno resta riservata

L’uomo rimane ancora un mistero: Thais non ne ha rivelato né il nome né altri dettagli personali, limitandosi a confermare la sua età. Si sa però che i due si conoscono da tempo: era infatti presente al recente compleanno di 40 anni dell’ex velina. La discrezione della showgirl non sorprende: già in passato aveva tutelato la propria privacy, anche durante la relazione con Teo Mammucari, e continua a farlo con la stessa determinazione.

