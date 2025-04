A The Couple c’è stato il bacio tra Thais e Danilo. Poco dopo però lei è scoppiata in lacrime pensando al compagno fuori: “Non voglio che venga frainteso”.

Le lacrime di Thais a The Couple

Il gioco della bottiglia porta sempre qualche scompiglio, specie se si ritrova in un reality game come The Couple dove in palio c’è un milione di euro. Durante il momento goliardico Thais e Danilo si sono dati un bacio, perché l’obbligo prevedeva questo. Anche altri protagonisti hanno dovuto sottoporsi allo stesso gesto.

Per quanto inizialmente tutti l’avessero presa sul ridere, a The Couple le cose cambiano e poco dopo Thais è scoppiata in un pianto incontrollabile. In giardino tra le braccia di Manila, così come in un confessionale, ha confidato che non voleva che quel gesto venisse frainteso da parte della persona che c’è fuori.

Il gioco obbligo o verità porta a un bacio tra Thais e Danilo 😉 #TheCouple pic.twitter.com/f8doPd26U3 — TheCoupleIt (@TheCoupleIt) April 20, 2025

Così si è lasciata andare alle lacrime. Thais per quanto abbia ricevuto conforto dai suoi coinquilini di The Couple, non sembra aver convinto tutti, tanto che qualche critica è pur sempre arrivata.

Stasera in puntata Ilary Blasi ha voluto vederci chiaro e ha di conseguenza chiesto un commento a Thais che, nuovamente ha cercato subito di giustificarsi. Quindi ha quasi anticipato le parole della conduttrice, che l’ha benevolmente punzecchiata.

In ogni caso anche la sua compagna d’avventura di The Couple, Elena ha cercato di metterci una pezza e spiegare che anche lei ha dovuto fare lo stesso, ma non per questo è stata una mancanza di rispetto verso nessuno. Al contempo però ha capito il disagio vissuto dalla sua amica.

Sempre la conduttrice di The Couple, però, poco dopo ha chiesto un parere anche agli altri concorrenti. Irma Testa però durante un confessionale non sembra essere stata molto convinta e stasera in puntata si è spiegata: “Lei si era lamentata qui e ho detto quella cosa. Poi quando l’ho vista piangere l’ho tranquillizzata. Nel gioco però ha detto che era Danilo il suo sogno proibito. Però quando l’ho vista stare male no”.

Insomma anche chi ha mostrato un po’ di scetticismo, poi ha capito la reazione di Thais a The Couple.