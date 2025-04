In puntata a The Couple si è parlato del pastiera gate: Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime ed è finita nel mirino del gruppo, Francesca Barra le ha riservato una critica.

Manila in lacrime a The Couple

Stasera durante la puntata di The Couple sono state affrontate alcune dinamiche di gioco e abbiamo già scoperto chi è stata la prima coppia eliminata. Un altro episodio affrontato riguarda il così denominato “Pastiera gate”.

Per la Pasqua Manila Nazzaro, Irma Testa e altre inquiline di The Couple hanno preparato il famoso dolce della cucina napoletana. Le concorrenti l’hanno preparato con amore e accortezza, anche nel ricordo delle loro famiglie a casa.

Ilary Blasi stasera in puntata ha subito chiamato all’appello Manila e ha voluto sapere cosa ne pensasse delle critiche dei suoi compagni. Lei ha prontamente replicato: “Me lo aspettavo, perché quando uno si espone si prende questa responsabilità. Io mi espongo e quando vedo cose non chiare io lo dico”.

Da qui appunto la clip, dove c’è stata una stilettata di critiche rivolte a Manila da parte di quasi tutti, perché considerata un po’ troppo esagerata: “Sembrano le vacanze che devi fare con la mamma, che ti bacchetta per ogni cosa”, ha detto Antonino. I fratelli Mileto in un confessionale a The Couple hanno aggiunto, rivolgendosi a Stefano Oradei, marito di Manila: “Lui si vede che ci capisce, si sforza”.

Lo sfogo di Manila

“Il rispetto per me è importate. Qua tutto viene considerato pesante”, si è subito giustificata Manila Nazzaro con gli altri inquilini di The Couple. Poi si è lasciata andare alle lacrime. “Ha ragione ragazzi, anche io la vivo così”, ha detto Irma Testa.

Le sorelle Boccoli, che avevano assaggiato la pastiera napoletana per quanto si siano scusate con Manila vista la sua reazione, hanno anche trovato il tutto sopra le righe: “È una pastiera, ridimensioniamo. Per me è troppo”.

“Manila, era una pastiera!”, ha detto poi da studio Ilary Blasi. La concorrente di The Couple però non ha voluto saperne e ha aggiunto:

“Una pastiera fatta da me Irma e altre. Ci sembrava un gesto bello. Ci sta lo scherzo, ci abbiamo messo attenzione e anche Irma ci è rimasta male. Certe attenzioni non appartengono a tutti. Ho una bella scorza io. Qui c’è che c’è una disattenzione per gli altri. Quando scherziamo che la roba viene conservata, però. Mi chiedono di fare la spesa…”

Mentre ogni concorrente ha detto la propria, anche Francesca Barra ha fatto una critica alla concorrente di The Couple: “Il gruppo presuppone che la mia libertà finisca dove inizia quella dell’altro, perché altrimenti rischi di rimanere da sola. Se il gruppo richiede leggerezza nelle condivisioni, devi adeguarti”, ha chiuso l’opinionista.

Manila dunque avrà di che riflettere in settimana!