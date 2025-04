Questa sera a The Couple abbiamo scoperto la prima coppia eliminata dal reality game. A lasciare la casa Elena e Thais. Ecco tutte le percentuali.

The Couple, Elena e Thais sono gli eliminati

Dopo una settimana di stop a causa della morte di Papa Francesco, oggi è tornata una nuova puntata di The Couple, dove abbiamo avuto modo di conoscere la prima coppia eliminata.

Ilary Blasi, i suoi opinionisti e i protagonisti del gioco nel corso della serata ci hanno tenuto compagnia, fino a che non è arrivato il temuto momento in cui abbiamo scoperto chi è stata la coppia eliminata al televoto. Un momento attesissimo, dato che si tratta appunto dei primi che lasceranno la Casa di The Couple e, di conseguenza, rinunceranno a 1 milione di Euro.

Al televoto Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco da una parte ed Elena Barolo e Thais Wiggers dall’altra. Dopo tanta attesa siamo venuti a conoscenza che la prima coppia eliminata da The Couple è quella formata da….Elena e Thais!

Per quanto però Jasmine e Pierangelo si siano salvato, si ritrovano già con due nomination poiché durante una prova vinta Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli hanno proprio puntato su di loro. Ciò significa dunque che la coppia è a rischio per la prossima nomination a The Couple!

Le percentuali

Come ogni televoto che si rispetti ovviamente vi riportiamo anche le percentuali raccolte dalle due coppie. Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno ottenuto il 59,08% di voti. Invece dall’altra parte Elena Barolo e Thais Wiggers hanno totalizzato il 40,92% di preferenze.

Questo ha quindi sancito l’eliminazione definitiva dal gioco di Elena e Thais. Sono loro le prime a lasciare la Casa di The Couple. Le due concorrenti hanno lasciato le loro chiavi in eredità una ai fratelli Mileto e l’altra ad Antonino e Andrea.

I concorrenti in gioco a The Couple

Ecco chi sono tutti i concorrenti di The Couple tra chi è stato eliminato, come segnalato, così come chi è ancora in gioco. Questi i protagonisti della prima edizione del reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers (ELIMINATE); Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.