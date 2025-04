Lorenzo Amoruso ha replicato sui social alle dichiarazioni della ex Manila Nazzaro a The Couple, che, a quanto pare, confermerebbero il tradimento di cui ha sempre sospettato.

Lorenzo Amoruso punge la ex Manila Nazzaro

Non è passato inosservato il post condiviso da Lorenzo Amoruso nelle sue storie Instagram in queste ore, che sembra proprio rivolto alla sua ex, Manila Nazzaro.

L’ex calciatore ha pubblicato un messaggio dal significato piuttosto eloquente: “Per le bugie ci vuole memoria. Per la verità le palle”. Una frase che suona come una vera e propria frecciatina, soprattutto dopo quanto accaduto ieri sera nella prima puntata di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi.

Ma cosa è successo esattamente? Tutto è partito da un gioco all’interno del programma. Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei si sono ritrovati a dover rispondere a una serie di domande per testare la loro affinità di coppia.

Una di queste andava ad indagare il giorno in cui i due avevano fatto l’amore per la prima volta. A rispondere per prima è stata proprio Manila, dichiarando senza esitazione il 4 gennaio 2023.

Una risposta che ha immediatamente fatto storcere il naso a molti. L’ex gieffina, infatti, aveva dichiarato a Verissimo che la relazione con il ballerino era iniziata nel marzo 2023.

La cosa ha suscitato ancora più scalpore considerando che Manila aveva raccontato pubblicamente di aver chiuso la sua storia con Lorenzo Amoruso proprio a gennaio 2023, negando con forza qualsiasi tipo di tradimento, come invece sosteneva l’ex calciatore.

A rendere tutto ancora più ambiguo è stato un dettaglio non da poco. Nel momento in cui è toccato a Stefano Oradei rispondere alla stessa domanda, Manila lo ha invitato a dire “la data vera”, lasciando intendere che forse le cose non erano andate proprio come aveva sempre raccontato.

A prendere pubblicamente posizione è stata anche l’attuale compagna di Lorenzo Amoruso. Afarin Mirzaei, in un messaggio social ha difeso il compagno, ha sottolineato come lui abbia sempre scelto il silenzio e la discrezione:

“Hai scelto il silenzio,

anche quando avresti potuto urlare la verità.

Mi dicevi soltanto: “Per favore, non credere a quello che dicono.”

E io… ho scelto di credere in te .

Le bugie hanno le gambe corte.

Lo abbiamo visto insieme.

La verità non ha fretta,

ma arriva sempre.”

Nel pomeriggio, poi, Lorenzo Amoruso ha pubblicato anche una storia, dopo aver condiviso un reel in cui Biagio D’Anelli analizzava proprio questa situazione:

“La verità è venuta fuori. Quando le persone vivono nella menzogna e nella bugia poi devono avere anche un grande cervello per ricordare tutto quello che di sbagliato e falso dicono in giro alle televisioni, ai giornali ai social.“

Insomma, quella che sembrava una vecchia pagina chiusa tra Amoruso e la Nazzaro si è improvvisamente riaperta, alimentando nuovi dubbi e polemiche su come siano davvero andate le cose tra loro.