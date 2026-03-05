Secondo le ultime voci di corridoio, la serie Netflix The Crown potrebbe tornare con uno spin-off dedicato alla storia dell’ex Principe Andrea.

The Crown sta per tornare?

Sono trascorsi poco più di due anni da quando è terminata The Crown, la serie evento Netflix che ha raccontato la storia della Regina Elisabetta e della sua famiglia. Nel corso delle sei stagioni, lo show ha coperto gli anni che vanno dal matrimonio di Sua Maestà con il Principe Filippo al 2005, mostrando i retroscena più salienti di una delle sovrane più amate e longeve di sempre.

Nonostante in molti sperassero in un rinnovo, più volte i produttori hanno affermato che la serie (vincitrice di 21 Emmy Awards) sarebbe terminata con il sesto ciclo di episodi. Adesso però, a seguito di alcuni recenti eventi, sembrerebbe che Peter Morgan e il team di produzione stiano valutando l’idea di tornare con un nuovo progetto.

Stando a quanto ha fatto sapere il Daily Mail, The Crown potrebbe tornare in onda con almeno un episodio speciale. L’intenzione sarebbe tuttavia quella di realizzare un vero e proprio spin-off dello show principale, stavolta incentrato sulla storia dell’ex Principe Andrea.

Come è noto, lo scorso 19 febbraio il fratello di Re Carlo è stato arrestato per una manciata di ore. L’accaduto, secondo le voci di corridoio, avrebbe ispirato la piattaforma streaming a realizzare un nuovo show che racconterebbe i retroscena dello scandalo che ha coinvolto Andrea Mountbatten-Windsor.

Netflix tuttavia non sarebbe l’unica piattaforma interessata a raccontare questa storia. Secondo quanto fa sapere People, anche Disney e Amazon avrebbero ricevuto diverse proposte per potare sul piccolo schermo uno show incentrato sull’ex Principe. Ma chi sarà a spuntarla alla fine? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

