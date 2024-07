Di seguito le anticipazioni e la trama di The Family per la puntata del 12 luglio: episodi e dove vederlo in TV e streaming

Ecco a voi le anticipazioni di The Family, serie turca in onda su Canale 5 dall’8 luglio 2024. Trama, anticipazioni e dove vederlo in TV e streaming.

Anticipazioni The Family 12 luglio

Iniziamo subito con le anticipazioni di The Family per la puntata del 12 luglio:

Aslan e Devin affrontano un momento di tensione. Lui le fa la proposta di matrimonio, ma lei declina. Ciò comporta la rottura della loro relazione.

Atilla non si arrende con il progetto del documentario e per questo va a parlarne con Ibrahim.

Devin intanto fa il possibile per risolvere i conflitti che ha con il padre e quando viene invitata al pranzo di compleanno si trova in grande imbarazzo. Il tutto viene alleggerito con la presenza di Aslan, che si fa conoscere come compagno attuale di Devin.

Quando va in onda

Precisamente The Family quando va in onda? Le puntate della serie turca vanno in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5.

L’appuntamento va in onda dopo Endless Love (qui le anticipazioni).

Magari in futuro Mediaset deciderà lasciare maggiore spazio alla serie televisiva.

The Family: quante puntate sono su Canale 5?

In totale quante puntate sono? La serie TV di Canale 5 vanta due stagioni. In Italia gli episodi hanno una durata minore, quindi vedremo 39 puntate per la prima stagione e 51 per la seconda.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Su Canale 5 e Mediaset Infinity è possibile vedere in TV e streaming le puntate di The Family.

La soap si può seguire mediante a diretta quotidiana o rivedere in un secondo momento grazie alla piattaforma. In ogni episodio è presente una piccola trama.

Presto le nuove anticipazioni sulla serie televisiva turca, che sembra aver già conquistato il pubblico della rete di Mediaset in questa prima settimana.