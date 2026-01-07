Tra il compleanno di Matilde e l’attesa della seconda figlia, l’ex campionessa olimpica si è concessa una pausa familiare piena…

C’è un momento, nella vita delle grandi campionesse, in cui le medaglie smettono di brillare più della quotidianità. Federica Pellegrini oggi è questo: una donna che ha conquistato il mondo dello sport e che ora celebra i suoi successi più intimi, quelli che non si misurano in secondi ma in battiti di cuore. A Dubai, tra mare e sabbia dorata, l’ex regina delle vasche ha festeggiato, insieme al suo amore, Matteo Giunta, il compleanno della figlia Matilde e, allo stesso tempo, il miracolo silenzioso di una nuova maternità.

Federica ha scelto la città degli orizzonti infiniti per celebrare le feste e un anniversario speciale: quello della sua primogenita, che il 3 gennaio ha spento tre candeline. Niente clamore, nessuna ostentazione. Solo una foto condivisa, il mare quieto alle spalle e una dedica che dice tutto con due parole: “Vita mia”.

Nello scatto pubblicato, Matilde è ritratta in riva al mare, i piedi nella sabbia, lo sguardo rivolto a un orizzonte che non conosce ancora la fama della madre. È una fotografia che parla di protezione e futuro, più che di celebrità. L’ex campionessa, per una volta, non è la “Divina”: è semplicemente una mamma che osserva sua figlia crescere, con la stessa concentrazione che un tempo riservava alle corsie di gara.

Il pancione che racconta una seconda attesa

A rendere questo viaggio ancora più speciale è una notizia che la campionessa ha scelto di condividere poco prima delle festività. Federica Pellegrini è in attesa della sua seconda figlia. L’annuncio, affidato a un post in bianco e nero, ha colpito per la sua sobrietà: nessun effetto speciale, solo il profilo di un pancione e parole leggere, quasi sussurrate. Un’attesa “inaspettata”, come lei stessa l’ha definita, ma già carica di quella promessa che solo la maternità sa portare: una vita che arriva e ridisegna tutto.

Dalla gloria sportiva alla maternità: un nuovo capitolo

Federica Pellegrini non ha mai smesso di essere un simbolo di determinazione. Ma oggi la sua forza si manifesta in una dimensione diversa: quella domestica, quotidiana, fatta di abbracci, compleanni, attese. La maternità non ha cancellato la sua identità pubblica, l’ha semplicemente trasformata. Se prima il suo corpo era strumento di performance, oggi è custode di una nuova vita.

Un ritorno in Italia con un futuro già scritto nel cuore

La famiglia Pellegrini-Giunta è pronta a lasciare Dubai per rientrare in Italia. Ma il viaggio più importante è già iniziato: quello verso una casa che presto accoglierà una nuova bambina.