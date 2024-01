UN RAGAZZO UNA RAGAZZA canzone The Kolors Sanremo 2024: testo e significato

NEWS

Debora Parigi | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Dopo il successo dell’estate 2023 i The Kolors salgono sul palco di Sanremo 2024 (un ritorno all’Ariston) con la canzone Un ragazzo una ragazza, scopriamo quindi il testo, il suo significato, chi l’ha scritta e le varie informazioni che la riguardano.

UN RAGAZZO UNA RAGAZZA testo canzone The Kolors

A distanza di molti anni dalla prima volta (era il 2018) i The Kolors tornano sul palco dell’Ariston partecipando quindi a Sanremo 2024 con la canzone Un ragazzo una ragazza. Dopo aver fatto ballare tutta Italia (e non solo) in estate con Italodisco, adesso vogliono continuare il loro successo con il Festival della canzone italiana.

Il gruppo, diventato famoso con Amici, presenta a Sanremo 2024 un brano che mescola funk e disco music per raccontare la primissima scintilla di un amore. Ma da chi è stata scritta la canzone? A scrivere il testo troviamo è D. Petrella e Antonio Fiordispino (leader della band).

Vediamo quindi un estratto del testo di Un ragazzo una ragazza:

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Andiamo adesso a vedere il significato.

Significato di Un ragazzo una ragazza

Qual è il significato della canzone Un ragazzo una ragazza, la canzone che i The Kolors portano a Sanremo 2024? Il brano racconta la primissima scintilla di un amore. Quindi appunto l’incontro di questi due giovani e di tutto quello che sarà.

Come ha raccontato lo stesso Stash, leader dei The Kolors, la canzone Un ragazzo una ragazza è nata a Miliano e si ispira proprio a una scena vera che la band ha visto. I tre componenti si trovavano in stazione centrale e hanno visto un giovane che cercava di rompere il ghiaccio con una coetanea. Da lì è venuto fuori tutto.

Inoltre la band ha riferito che “musicalmente è come se il funk di Prince e James Brown fossero un quadro rimasto in solaio. Lo abbiamo spolverato e ci abbiamo messo una cornice fluo”.

Le parole dei The Kolors prima di Sanremo 2024

Sono passati sei anni da quando i The Kolors, giovannissimi, salirono per la prima volta sul palco dell’Ariston. Da poco erano diventati famosi grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Ma adesso, rispetto a quella prima volta, Stash è meno ansioso e più consapevole.

Negli anni ci avevano provato varie volte a partecipare, ma non hanno mai vissuto i no come una sconfitta. Con Sanremo 2024 finalmente il momento è arrivato, ma continuano ad avere la testa sulle spalle e a fare 7 ore di prove al giorno.

Sulla loro canzone Un ragazzo una ragazza ai microfoni Rai hanno detto: “È una fotografia urbana di quello che è una relazione. Non esiste proprio un genere, è Kolors”.

E a tal proposito hanno anche raccontato com’è nato il loro modo di fare musica: “Da quando siamo usciti da un talent, quindi tuffati nel mainstream, abbiamo deciso di metterci a studiare. A parte la teoria e tutto quello che è la musica, il pentagramma, ma proprio il nostro approccio nei confronti della musica pop. Non è stato faticoso. È stato un pelino difficile perché volevamo inquadrare un nostro spund, una nostra forma artistica. E poi è venuta fuori in maniera naturale”.

L’obiettivo dei The Kolors per Sanremo 2024 è far ballare anche Amadeus con la loro canzone Un ragazzo una ragazza. Ci riusciranno?

I Big in gara a Sanremo 2024

Per Sanremo 2024 abbiamo ben 30 Big in gara. 3 di loro provengono dal podio di Sanremo Giovani. Gli artisti in gara al Festival presentano ognuno una canzone di generi e temi diversi. Ecco quindi chi sono i cantanti e i titoli dei loro brani:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza



Saranno i The Kolors i vincitori di Sanremo 2024?