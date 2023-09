Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Settembre 2023

Grande Fratello

L’accusa degli inquilini del Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello da ieri sera non si parla d’altro. Gli inquilini sono stati ripresi in più occasioni a parlare di uno di loro e accusarlo di aver pronunciato una frase che non avrebbe dovuto. Nello specifico dei concorrenti del reality show hanno puntato il dito contro Vittorio Menozzi. Il fatto è venuto fuori nel corso della diretta su Mediaset Extra, mentre i partecipanti parlottavano tra loro.

In questo video, per esempio, vediamo Giuseppe dire che in confessionale gli autori gli hanno fatto diverse domande. A interrompere il suo discorso ci ha pensato Marco che, prontamente ha aggiunto: “Non possiamo parlare”, ma ha anche allarmato i suoi compagni e il pubblico da casa con un “Preparatevi lunedì”.

Quindi secondo il concorrente domani durante la puntata del Grande Fratello potrebbe succedere qualcosa, forse. A rincarare la dose ci ha pensato Giuseppe che, ancora una volta ha aggiunto: “Lunedì succederà un bordello…”. A introdursi nel discorso Anita che ha sganciato la bomba: “Perché a me hanno detto che Arnold ha detto che lui (Vittorio ndr) ha bestemmiato”.

Giuseppe: “A me hanno fatto domande…”

Marco: “Non possiam parlarne, preparatevi lunedì.”

Giuseppe: “Lunedì succederà un bordello…

(certo, come no)

Anita: “Perchè a me hanno detto che Arnold ha detto che lui (Vittorio) ha bestemmiato…”#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/78w9LTYxp9 — seph lғ (@W0lf_90) September 23, 2023

Ma non è finita qui. Questo perché in un altro video della festa del Grande Fratello e il momento in cui in piscina Ciro ha domandato a Massimiliano se effettivamente Vittorio ha o meno bestemmiato.

il modo in cui lo vogliono far squalificarepic.twitter.com/8UAsmiRcxi — Paola. (@Iperborea_) September 23, 2023

Anche in questo caso Marco ha confabulato con Paolo dello stesso argomento…



Marco: -“Ma ti dirò, se succede” (Vittorio esce dalla casa) e batte il cinque con il macellaio.



A me Vittorio non piace, ma questi due a suo confronto sono proprio degli sfigati.#grandefratello #gfpic.twitter.com/jR0AtibzVQ

— soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 23, 2023

Insomma il fatto verrà approfondito, se necessario, durante la puntata di domani del Grande Fratello quando, forse, conosceremo la verità su questo pettegolezzo nato nella Casa più spiata d’Italia. Sarà così o frutto di un fraintendimento?