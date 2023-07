NEWS

Andrea Sanna | 5 Luglio 2023

The Kolors

La segnalazione sul brano dei The Kolors

I The Kolors sono tornati questa estate con Italdisco, un pezzo ballabile e che si è già candidato a essere uno dei tormentoni di questa estate 2023. Pensate esiste persino una parodia. Nei vari appuntamenti di questi mesi la band vincitrice della quattordicesima edizione di Amici, sta suonando il brano. E tra le serate più illustri non solo il Tim Summer Hits, ma citiamo anche Battiti Live.

Proprio di quest’ultima trasmissione menzionata ieri su Italia 1 è andata in onda la primissima puntata e i fan hanno notato un particolare non di poco conto che coinvolge appunto i The Kolors:

“Hanno sostituito ‘Festivalbar con la cassa dritta con “Battiti live'”, ha fatto notare l’utente su Twitter. A questo pensiero ha subito risposto Luca Vismara che ha fatto notare come su Spotify nel testo sia “Festino al bar” e non “Festivalbar”.

L’accaduto ha dunque provocato un po’ di dubbi tra i fan del social, che sono quindi domandati quale fosse la verità a riguardo. Qual è il testo sbagliato di Italdisco dei The Kolors?

no vabè in realtà Luca mi segnala che non dicono "Festivalbar" ma "Festino al bar". Bah. Non cambia comunque la mia espressione. 😶 #battitilive https://t.co/HBOgKBvoct — LALLERO (@see_lallero) July 4, 2023

Un giallo che abbiamo tentato di risolvere andando a dare un’occhiata al Lyric Video caricato sulla pagina YouTube dei The Kolors. Ascoltando e leggendo il testo della canzone, compare la scritta “Festivalbar con la cassa dritta”.

Ci sentiamo quindi di escludere quanto emerso sul web e la presenza della frase “Festino al bar” è un errore, a questo punto, di Spotify. Spesso accade che sull’app possano comparire parole inesatte, esattamente come accaduto per i The Kolors.

Giusto per fare un esempio pratico. Una cosa del genere non è accaduta solo ed esclusivamente ai The Kolors. Tutti avrete sicuramene presente Un’emergenza d’amore di Laura Pausini. In origine il brano dice “Come una cometa, un amuleto, che tra le mie mani cullerò”. Il verbo finale, però, sbirciando nel testo di Spotify risulta differente e al posto di “cullerò” risulta “burlerò”. Altro errore che non è sfuggito ai fan della cantante.

In ogni caso vedremo se Stash dei The Kolors deciderà di intervenire e mettere così fine a questo curioso mistero, che in queste ore ha tenuto banco sui social.