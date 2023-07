Giovanni Vernia trasforma Italodisco dei The Kolors in Italofisco (VIDEO)

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 3 Luglio 2023

Durante un’ospitata a RDS, Giovanni Vernia ripensa Italodisco dei The Kolors in Italofisco: il duetto con Stash e Petra Loreggian

Tra i successi radiofonici più suonati dell’estate 2023 c’è Italodisco dei The Kolors, che negli ultimi giorni sta però circolando in Rete anche in una nuova e più frizzante versione: Italofisco.

La variante della hit cantata dal vincitore e giudice di Amici Stash è stata pensata da Giovanni Vernia, speaker di RDS.

Ospiti del segmento quotidiano condotto in coppia dal fu comico di Zelig e da Petra Loreggian, i The Kolors si sono prestati alla parodia incidendola in un frangente della trasmissione diventato virale.

Italofisco: testo e video dell’esibizione

Italofisco raccoglie l’improbabile sfogo di Stash come titolare di partita iva, tra tasse soffocanti e anticipi sulla dichiarazione dei redditi.

Il ritornello, per citare solo una delle parti più esilaranti della hit, recita così:

“Vado a far festa a Ibiza

apro un baretto e metto una scritta

io in Italia ero alla frutta,

ti giuro adesso la mia vita qui funziona,

senza Italofisco”.

La creatività di Giovanni Vernia è già intervenuta sui testi di molti altri artisti, italiani e pure stranieri. Il conduttore e comico genovese ha anche duettato come con Stash, con Madame, Annalisa, Jovanotti e Marco Mengoni.

Solo Italofisco, però, è riuscito a battere ogni record di visualizzazioni sui social, arrivando dai 3 milioni di TikTok – dove Italodisco era già viralissima – ai quasi 2 di Instagram.

Potete vedere Vernia che canta con Stash, mentre Petra Loreggian li accompagna entrambi, nel video di Youtube postato qui sopra.

Ora non resta che chiedersi chi sarà il prossimo cantante la cui discografia passerà per l’umorismo fuori dagli schemi di Vernia, e se sarà in grado di battere questo buffo tormentone!

Italodisco e il successo dorato

Nel frattempo Stash raccoglie i frutti del fortunato riscontro di Italodisco, che oltre a mantenersi tra i brani più passati dalle radio italiane, proprio da oggi è diventato disco d’oro.

“Sento l’abbraccio di migliaia, anzi milioni di voi. Non si può spiegare quello che si prova da quest’altro lato”, ha fatto sapere il frontman dei The Kolors celebrando via Instagram l’eccezionale traguardo.

Nel farlo, Stash ha scelto di condividere con il suo milione di follower alcune, rare foto di sé con Imagine e Grace, le bambine avute dalla compagna, la giornalista Giulia Belmonte, rispettivamente nel 2022 e nel 2020.