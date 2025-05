Alcuni video che girano sul web mostrano apparizioni a sorpresa dei The Kolors a diversi matrimoni a Napoli

I The Kolors hanno sorpreso diversi fan in giro per Napoli che nelle ultime ore stavano festeggiando il proprio matrimonio. Ecco il video che sta facendo il giro del web.

I The Kolors ospiti a dei matrimoni a Napoli

I The Kolors hanno sempre più successo e negli ultimi anni hanno fatto uscire su tutte le piattaforma di musica alcuni brani estivi, i quali sono stati presentati in anteprima anche al Festival di Sanremo negli anni passati.

In queste ore, come riporta anche il profilo Instagram di Chi Magazine, possiamo vedere una nuova trovata che si è inventata la band. Possiamo vedere Stash e gli altri compagni d’avventura apparire a sorpresa ad alcuni matrimoni che si sono tenuti a Napoli.

LEGGI ANCHE: Lady Gaga da record, due milioni e mezzo di fan per il suo concerto di Brasile (e batte Madonna) – VIDEO

Gli sposi e tutti gli invitati hanno così potuto ballare sulle note di una canzone del tutto inedita! Il profilo citato poc’anzi aggiunge:

“[…] durante i festeggiamenti dei loro matrimoni, hanno ricevuto una visita che non si sarebbero mai aspettati: a sorpresa, The Kolors hanno fatto irruzione nelle sale ricevimenti stupendo tutti i presenti.

Con dei live esclusivi e totalmente inaspettati, Stash e soci hanno fatto scatenare sposi e invitati sulle note di un brano inedito, mai eseguito prima dalla band”.

I #TheKolors appaiono a sorpresa in vari matrimoni in giro per Napoli pic.twitter.com/4ZhOUZGTai — Novella2000 Archive (@disagio_tv) May 4, 2025

I The Kolors, molto probabilmente, hanno pensato a questa trovata promozionale molto originale e hanno colto l’occasione per anticipare il loro prossimo singolo. Molti fan si chiedono se prossimamente verrà annunciato anche un altro album.

Quale sarà la prossima avventura della band? Lo scopriremo solo nel prossimo futuro, nel mentre non ci resta che goderci questo video e l’arrivo dei loro concerti estivi in giro per tutta l’Italia. Tra le tappe possiamo menzionare Firenze, L’Aquila, Marina di Modica, Santa Maria di Castellabate, Roma e tanti altri.