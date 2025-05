Il concerto gratuito di Lady Gaga ha raggiunto due milioni di presenze, battendo un record segnato da una sua famosissima collega. Ecco tutto ciò che è successo ieri sera.

Due milioni di fan al concerto di Lady Gaga

Lady Gaga ha dei fan molto fedeli che attendevano il suo ritorno sul palco con grande ansia, per tale ragione non sorprende l’immenso successo del concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana.

Dopo Coachella, infatti, si è spostata in Brasile e qui ha cantato alcune canzoni tratte dall’ultimo album e altri successi intramontabili. “Stasera stiamo scrivendo la storia, grazie per averla scritta con me. Mi siete mancati tantissimo“, ha commentato la popstar visibilmente toccata dall’affetto dei presenti.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, il punto è che Lady Gaga è riuscita a radunare ben due milioni di persone al concerto gratuito. Ha battuto anche il record fissato nel 2024 da Madonna, facendo diventare l’evento nel concerto indipendente più grande di sempre!

L’artista è salita sul palco alle ore 22 circa, come riporta anche il sito Fanpage, e ha cantato i classici brani del suo repertorio: “Poker Face“, “Born This Way“, “Alejandro” e tantissimi altri ancora. In totale ha avuto la durata di oltre due ore e i presenti hanno potuto scatenarsi per tutto il tempo.

Era da oltre dieci anni che Lady Gaga non tornava nella città brasiliana e per tale ragione ha affermato: “Mi avete aspettato per più di dieci anni. Brasile, sono pronta. Darò il massimo“. E così è stato perché i Little Monsters, tra i quali si contano almeno 500mila turisti, si sono mostrati più felici che mai. Voi avreste voluto esserci o ci siete stati?