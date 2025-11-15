Le reazioni della giuria quando hanno scoperto che a cantare era il duo Gerini-Gassmann

Alla prima puntata di The Voice Senior, Claudia Gerini e Leo Gassmann sono saliti sul palco per una performance a sorpresa. I coach non li hanno riconosciuti fino alla fine delle blind auditions. Le loro reazioni.

L’esibizione a sorpresa di Gerini e Gassmann a The Voice

La nuova stagione di The Voice Senior è partita con un colpo di scena che nessuno si aspettava. Durante la prima puntata, andata in onda il 14 novembre, sul palco sono saliti due volti noti dello spettacolo italiano: Claudia Gerini e Leo Gassmann. Tuttavia, come previsto dal regolamento imposto da Antonella Clerici per l’occasione, i coach non erano stati informati e non li hanno riconosciuti fino alla fine dell’esibizione.

La conduttrice di The Voice ha accolto i due attori nel backstage spiegando che non ci sarebbero stati favoritismi: «Se i coach non si girano, niente promozione. Qui si guadagna lo spazio come tutti». La Gerini e Gassmann erano presenti per lanciare il film Fuori la Verità, appena arrivato in sala e con un debutto che ha sfiorato i 184 mila euro nel weekend di apertura.

A differenza di altri artisti famosi che in passato avevano portato un proprio brano, Leo Gassmann e Claudia Gerini hanno scelto un classico: “Il Gatto e la Volpe” di Edoardo Bennato.

La giuria non li riconosce: le reazioni

Sin dalle prime note, i coach di The Voice hanno reagito con curiosità. Rocco Hunt ha subito riconosciuto il brano, mentre Clementino ha notato la presenza di due voci. Arisa ha scherzato immaginando addirittura un duetto a tre.

Alla fine, uno dopo l’altro, tutti i coach si sono girati. Solo in quel momento hanno realizzato che sul palco non c’erano aspiranti concorrenti, ma due ospiti d’eccezione. E le loro reazioni a The Voice sono davvero epiche. Tra risate e sorpresa generale si sono complimentati con loro.

Presenti per la promozione, Claudia Gerini ha descritto la pellicola come un thriller familiare: «Fuori la Verità racconta i segreti nascosti di una famiglia. Leo interpreta uno dei protagonisti e, nel corso della storia, emergeranno verità che nessuno immagina, il tutto attorno a un premio da un milione di euro».

Una trovata originale e simpatica della Clerici, che ha trasformato il momento a The Voice Senior in qualcosa di divertente.

