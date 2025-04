Ieri sera è andata in onda la finale di The Voice Senior, programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Chi ha vinto il talent? A vincere Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio.

The Voice Senior, vince Patrizia Conte

È andata in scena ieri sera l’attesissima finale di The Voice Senior. L’affezionato pubblico del programma condotto da Antonella Clerici era davvero curioso di capire chi avrebbe avuto la meglio e dunque portato a casa la vittoria. A trionfare Patrizia Conte, pupilla di Gigi D’Alessio che fin dalla sua primissima esibizione aveva attirato l’attenzione dei telespettatori per il suo talento.

In tanti durante la finale di The Voice Senior (peraltro tutta al femminile) ieri sera hanno tifato per la musicista di Taranto che, fin da subito, si è mostrata autentica e per quello che è davvero. Non ha avuto paura di rendere note le sue insicurezze.

La cantante ha battuto le altre colleghe che concorrevano per la vittoria del talent musicale di Rai 1 ed è stata premiata con il 35,44%. Alle sue spalle è arrivata Maura Susanna (Team Arisa) con il 32,52%, mentre nel terzo gradino del podio Monica Bruno al 16,81% (Team Arisa) e infine Graziella Marchesi (Team D’Alessio) al 15,23%.

Ecco il momento della proclamazione di un’incredula Patrizia Conte, che ha così vinto la nuova edizione di The Voice Senior.

Durante l’ultima puntata di The Voice, Patrizia Conte ha emozionato interpretando in maniera esemplare brani come Amoreunicoamore di Mina, così come Oggi sono io, grande successo di Alex Britti. Così la cantante pugliese ha vinto in una finale tutta al femminile.

Una grande serata con un epilogo da sogno per Patrizia e per il suo coach Gigi D’Alessio, che come abbiamo visto ha saputo portare ben due elementi del suo team in finale. Così è stato anche per Arisa, ma è stato il cantautore napoletano ad avere la meglio.

Congratulazioni a Patrizia Conte per la vittoria di The Voice Senior!