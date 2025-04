Reduce dall’ultimo Festival di Sanremo 2025, una cantante entra ufficialmente nel cast fisso di Belve! Ecco chi vedremo nel programma del martedì sera di Rai 2, condotto da Francesca Fagnani.

Belve, una cantante di Sanremo nel cast fisso

Ci sono grosse novità per la nuova stagione di Belve. Francesca Fagnani è pronta a riprendersi la scena nel palinsesto di Rai 2 e lo farà con tante belle novità. Mentre si studia la possibilità di avere anche una versione “crime” del programma, intanto parliamo di cose più concrete e quello che sembra ormai essere certo.

Davide Maggio nel pomeriggio di oggi ha annunciato che Serena Brancale, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo con la sua Anema e core è pronta per il grande salto in TV! La cantautrice infatti è tra i personaggi più in voga del momento. Prima di approdare su Nove nel nuovo show di Amadeus, la vedremo su Rai 2 a Belve. Sì, avete capito bene!

Il giornalista ha raccontato in anteprima che la cantante è stata arruolata da Francesca Fagnani come presenza fissa della trasmissione. Cosa farà? Ovviamente ciò che è più nelle sue corde: cantare! Serena Brancale in ogni puntata sarà protagonista di un momento musicale e interpreterà una cover a settimana.

Peraltro come detto Serena Brancale grazie all’ottimo riscontro ottenuto con il brano di Sanremo, ha accettato non solo Belve, ma anche di entrare nella giuria di Like a Star, trasmissione di Amadeus in onda su Nove con Elio e Rosa Chemical.

Ma non solo perché sempre oggi Davide Maggio ha fatto sapere che tra i prossimi nomi che si aggiungeranno ai ricco parterre di ospiti ci sarà anche Marcel Jacobs. Il campione olimpico dunque dovrebbe andare ad aggiungersi a Milly D’Abbraccio, Raz Degan, Nathalie Guetta, Paola Iezzi, Michele Morrone, Benedetta Rossi e Guè. Confermata anche Sabrina Impacciatore. Il giornalista fa sapere che per Chiara Ferragni a Belve, invece, si continua ancora a trattare.

Ricordiamo che la trasmissione di Francesca Fagnani farà ritorno su Rai 2 a partire dal 22 aprile! Non ci resta che segnare questa data sul calendario e scoprire tutte le confidenze dei protagonisti della nuova edizione di Belve.