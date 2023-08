NEWS

Ecco qual è stata la reazione di The Weeknd nel momento in cui ha passato il microfono a una fan stonata. Il video

La reazione di The Weeknd

Qualche anno fa The Weeknd è stato protagonista di una polemica nel momento in cui non ha ricevuto alcuna nomination ai Grammy. Il cantante ha parlato di corruzione e di dover essere trasparenti verso di lui e i suoi fan. La risposta degli organizzatori non si è fatta attendere e questi hanno rivelato il motivo per il quale non ne avrebbe rievute:

“Tutto passa da un corpo di persone votanti, una giuria. Ognuno vota i suoi preferiti. Ogni disco viene processato scrupolosamente, ascoltiamo tantissima musica, per ore ed ore ascoltiamo degli album completi.

È un lavoro davvero lungo, arduo e la gente ci mette orgoglio nel farlo. Le persone che ascoltano non hanno agenda, non hanno dei dettami “ignoriamo questo candidato”. Si tratta solo di scegliere l’eccellenza“.

Questa storia ormai risale al 2020 e di acqua sotto ai ponti ne è passata. Oggi The Weeknd sta riscuotendo tantissimo successo e nei mesi passati abbiamo parlato di lui anche in merito ad alcuni cambi di look che non sembravano avere una spiegazione, almeno all’apparenza.

Oggi, invece, torniamo su di lui per una situazione che lo ha coinvolto e ha divertito tutto il web. Durante un suo concerto si è avventurato tra il pubblico che stava cantando una sua canzone. A un certo punto ha deciso di avvicinarsi a una ragazza e di porgerle il microfono. Il suono che ne è uscito, però, lo ha destabilizzato perché questa persona non sapeva cantare e ha solo urlato. Ecco qui di seguito il video.

#reaction #live ♬ suono originale – Radio Kiss Kiss @radiokisskiss Fan intonati ne abbiamo?🙉 🎤 Quando passi il microfono a un fan per farlo cantare con te è sempre un terno al lotto. Non è andata certo bene a @The Weeknd che, durante un suo concerto a Londra, ha fatto cantare “Out of Time” a una sua fan in prima fila. La sua reazione dice tutto. 😂 Da TikTok | @lucy #theweeknd

