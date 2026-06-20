Attrice, modella e volto tv, Tiffany Giumarães ha appena vinto un premio importante. E non si ferma. Una vita piena…

Attrice, modella e volto tv, Tiffany Giumarães ha appena vinto un premio importante. E non si ferma.

Una vita piena di sogni e a volte i sogni si realizzano. Come quelli di Tiffany Guimarães, che alle finali del 23 e 24 maggio scorsi del concorso Miss Trans Italia Sudamerica International 2026 si è aggiudicata la prestigiosa fascia di Miss Social.

La determinazione e il percorso artistico di Tiffany Giumarães

30 anni, di origine brasiliana, Tiffany è una modella, ballerina e attrice che vive in Italia dal 2017. Qui ha potuto, con impegno e dedizione, realizzare i suoi desideri di bambina. «Sono sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo, fin da quando ero piccolina. Mi piaceva osservare i cantanti e le modelle in tv e quello che vedevo mi motivava a cercarlo per me, per il mio futuro» racconta. «La mia vita artistica è iniziata alla fine del 2022, quando mi sono trasferita da Roma a Milano e mi sono iscritta in un’agenzia di moda con l’aiuto del mio compagno, che ho conosciuto proprio in quel periodo. È una persona fantastica, ha sempre creduto in me».

Dai palcoscenici musicali alla tv: i successi di Tiffany Giumarães

E così ha inizio la sua ascesa. Nel 2023 affianca gli Articolo 31 sul palco del Forum di Assago nei panni di un’infermiera che scorta i cantanti nelle vesti di pazzi fuggiti dal manicomio, seguendoli poi per l’intero tour di due settimane. Oggi fa parte del corpo di ballo della nota discoteca milanese The Beach, nell’ambito dell’evento Il Borgo delle Perse, in cui ogni domenica rappresenta la comunità trans.

Sono seguiti poi eventi di moda e la partecipazione, come protagonista, nel programma televisivo Pic Mag Show, su Canale Italia, oltre a essersi conquistata la copertina per il mese di aprile 2025 dell’omonimo mensile. E sempre lo scorso anno ha recitato come protagonista nel cortometraggio Samba e Bossa Nova insieme ad alcuni studenti del Naba di Milano per la regia di Thomas Kraus.

Il messaggio di forza e speranza di Tiffany Giumarães

Conclude Tiffany: «Voglio dire a tutte le mie sorelle trans che non importa quanto la vita possa essere difficile, se vestiamo una corazza e facciamo venire fuori tutta la nostra forza possiamo vincere qualsiasi ostacolo. Voglio essere uno specchio per tutte loro, far capire che con fede, perseveranza e determinazione ce la possiamo fare, sempre con dignità e a testa (e tacchi) alta!».

La vedremo al Grande fratello?