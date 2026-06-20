Tra le coppie della nuova edizione di “Temptation Island 2026” ci sono Francesca e Danilo: ecco chi sono.

Mercoledì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, inizierà ufficialmente la nuova edizione di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti seguitissimo dal pubblico. Diverse le coppie che anche quest’anno si metteranno in gioco per testare il loro amore. Chi tra loro rimarrà insieme? Chi metterà invece fine alla relazione? In attesa di scoprirlo andiamo a conoscere meglio una delle coppie già ufficializzate, ovvero quella formata da Francesca e Danilo.

Temptation Island 2026: appuntamento al 24 giugno

Per i tanti fan del programma Mediaset manca davvero poco. Mercoledì 24 giugno appuntamento in prima serata su Canale 5 per la prima puntata del reality dei sentimenti, ovvero “Temptation Island“, che vedrà come sempre Filippo Bisciglia al timone. Il format non cambia, in gioco diverse coppie per testare il proprio amore. Da una parte i fidanzati, dall’altra le fidanzate, 13 tentatrici e 13 tentatori. Chi supererà la prova? Chi metterà fine alla relazione? La curiosità è tanta! In attesa dell’inizio ufficiale del reality show, andiamo a conoscere meglio una delle coppie in gara, ovvero quella formata da Francesca e Danilo.

Chi sono Francesca e Danilo: tutto sulla coppia di Temptation Island 2026

Francesca e Danilo sono una delle coppie ufficiali della nuova edizione di “Temptation Island”. Fidanzati da quattro anni, è stata lei, 25 anni, a scrivere al programma Mediaset perché ha perso la fiducia nei confronti del fidanzato. Lui, dal canto suo, ha rivelato di sentirsi come in “gabbia” per via della troppa gelosia di lei. Il punto di rottura è arrivato lo scorso mese di dicembre, quando Francesca ha raccontato di essere stata contattata da una ragazza sconosciuta, la quale sosteneva di aver scambiato messaggi espliciti con Danilo su una nota app di incontri, con tanto di prova tramite screenshot, nei quali lui le chiedeva il numero di cellulare oltre a proporle un incontro di persona. Ma ecco cosa hanno detto nella loro clip di presentazione.

Temptation Island 2025, Francesca: “Penso che Danilo mi dica tante balle…”

La gelosia pare essere al centro dei problemi tra Francesca e Danilo, una delle coppie di “Tempation Island 2026“. Queste le parole di lei nella clip di presentazione: “Non mi fido più di lui e penso che mi dica tante balle.” Poi ha raccontato l’episodio sopra descritto: “Una ragazza mi ha contattata dicendo che ha parlato con Danilo in una chat di incontri, mi ha mandato gli screen. Lui le aveva chiesto il numero e se si potevano vedere.” Danilo ha provato a difendersi sostenendo che quelle foto erano fake, come raccontato dalla stessa 25enne: “Mi ha detto che tramite l’intelligenza artificiale si potevano falsificare queste cose.” Danilo a questo punto ha preso la parola: “Io ti ho mostrato una chat falsa, fatta in due minuti”. Francesca ha poi raccontato di aver sempre controllato i social del fidanzato e di sapere a memoria i nomi e i cognomi di tutte le persone che segue. E Danilo: “Mi sento in gabbia da un paio di anni. Non riesco a sopportare la sua soffocante gelosia.”