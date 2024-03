Questo tiktoker si è sottoposto a un’operazione per cambiare il colore degli occhi: il costo da capogiro

Social

Nicolò Figini | 5 Marzo 2024

Il tiktoker Luckyy John è apparso sui social con una novità per i fan. Ha raccontato in un video di essersi sottoposto a un intervento per cambiare il colore degli occhi, passando da marroni ad azzurri. Ecco quanto costa l’operazione.

Luckyy John cambia colore degli occhi

Il tiktoker Luckyy John, che conta centinaia di migliaia di follower sui social, ha realizzato un suo sogno cambiando il colore dei propri occhi. L’influencer si è sottoposto a un intervento reversibile che si chiama “cheratopigmentazione” ed è stata sviluppata negli anni 2000 a scopo terapeutico.

Lui stesso ha spiegato tramite un video come funziona l’intervento che, in questo caso, è stato fatto per una scelta estetica. Il tutto è stato indolore perché effettuato con anestesia oculare: “Ovviamente ero sveglio perché dovevo seguire ciò che mi diceva il dolore, guarda su, guarda giù ecc…“.

Ovviamente prima di operarsi Luckyy John è stato testato dai medici per avere il lasciapassare nell’inserimento del pigmento desiderato nell’iride attraverso un laser. La durata, salvo complicazioni, è di 15 minuti circa a occhio e non è per nulla economico.

Tra le risposte che ha dato ai propri follower c’è stata anche quella relativa alla cifra pagata: si va dagli 8.990 ai 9.760 euro in base all’intensità dei pigmento che si sceglie. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte degli utenti del web, ai quali il tiktoker ha replicato: “Ho realizzato uno dei miei più grandi sogni! Lo so per molti sarà una cosa superficiale, ma per me non è così!“. Poi continuiamo:

“Non mi piacevano i mei occhi naturali. Non mi rispecchiavano! Lo so dobbiamo accettarci, ma io non ci riuscivo. Dopo 10 anni che ci pensavo e con l’aiuto della mia famiglia finalmente un mio sogno è andato!”.

Voi avreste mai il coraggio di farlo? Fatecelo sapere con un commento.