NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Temptation Island Uomini e donne

L’indiscrezione su Tina Cipollari

Tina Cipollari ha fatto il suo ritorno a Uomini e Donne come opinionista e, secondo alcuni rumor, la sua presenza si sarebbe già fatta sentire.

In precedenti articoli vi abbiamo raccontato di ciò che è accaduto nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne. Su Blasting News spunta però la notizia che ci sarebbe stato uno scambio di pareri piuttosto frizzantino tra Tina Cipollari e Manuel Maura, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Si tratta di un rumor che però ha già attirato l’attenzione dei telespettatori.

Questo perché come emerso dalle anticipazioni riportate da LorenzoPugnaloni.it gli ex del reality delle tentazioni, o almeno parte di loro, hanno presenziato in studio per un confronto. Faccia a faccia che ha visto appunto l’inserimento anche di Tina Cipollari. Ecco dunque spiegata la presenza di Manuel così come della sua vecchia fiamma Francesca Sorrentino.

Secondo le indiscrezioni fornite da Blasting News Tina Cipollari se la sarebbe presa con Manuel, perdendo un po’ le staffe. Questo perché l’opinionista non avrebbe particolarmente apprezzato il comportamento avuto dal ragazzo durante l’esperienza nel villaggio. Ecco perché l’avrebbe quindi bacchettato in studio. Al momento non siamo in grado di dirvi come abbia reagito Manuel Maura a tale attacco. Ma lo scopriremo presto.

A suo modo, quindi, se così fosse Tina Cipollari pare aver preso le difese di Francesca Sorrentino. Proprio su quest’ultima si è a lungo parlato nel corso della registrazione. Dalle anticipazioni sappiamo infatti che Maria De Filippi ha parlato dell’eventualità di vedere Francesca tronista di Uomini e Donne. Sui social infatti in tantissimi l’hanno richiesta e hanno sperato.

Ora come ora, però, pare non esserci alcuna possibilità. Questo perché Maria De Filippi non ritiene ancora pronta la ragazza dal punto di vista sentimentale. Vedremo se in futuro però ci sarà occasione.