Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Uomini e donne

Prime anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne, presentati i nuovi tronisti, liti in studio e gli ex di Temptation Island

Oggi 24 agosto ha avuto luogo la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. LorenzoPugnaloni.it ha fornito le prime anticipazioni, che vi proporremo qui di seguito.

Anticipazioni: i tronisti di Uomini e Donne

Per prima cosa precisiamo subito la presenza in studio di Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti. Sul loro conto si era detto di tutto e si pensava persino a un addio, ma entrambi sono stati confermati a Uomini e Donne. Non ha trovato riscontro invece la presenza di Ida Platano come opinionista.

La maggior parte della puntata, come riferiscono le anticipazioni, si è focalizzata sul Trono Classico e sui tre tronisti.

Partiamo da Cristian. Il ragazzo ha 22 anni e arriva da Roma. Poco dopo abbiamo conosciuto anche Brando. Anche lui ha 22 anni e viene da Treviso. Infine Manuela, lei ha 34 anni ed è di Brindisi, ma vive a Roma. La conosciamo bene per essere stata una delle fidanzate dell’edizione del 2021 di Temptation Island. Dopo la rottura con Luciano Punzo ha voluto rimettersi in gioco.

Al momento sono loro i protagonisti del Trono Classico della nuova edizione di Uomini e Donne.

Gli ospiti da Temptation Island

Nel corso delle registrazioni della prima puntata ci sono stati anche degli ospiti. A Uomini e Donne, infatti, sono arrivati i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island.

A fare il suo ingresso in studio Filippo Bisciglia, che ha ringraziato il pubblico per l’enorme successo. Lui ha avuto anche modo di parlare con Maria De Filippi di alcune coppie e tenere dei confronti.

Presente in studio Perla Vatiero in compagnia di Igor Zeetti, così come Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Non sono mancati anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura.

Maria ha voluto parlare soprattutto di Francesca a Uomini e Donne, spiegando quanto sia stata acclamata dal pubblico e quanto i telespettatori la vorrebbero in trasmissione. Ma si vedrà.

Prime liti nel Trono Over di Uomini e Donne

Concludiamo infine con il Trono Over. Secondo le anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it si sono registrate due grandi assenze. Non erano presenti né Riccardo Guarnieri né Armando Incarnato. Sicuramente per loro ci sarà spazio nel corso delle prossime puntate.

A presenziare, invece, Gemma Galgani, così come Roberta Di Padua e Aurora Tropea. Stando a quanto si apprende ci sarebbero state anche delle discussioni molto colorite nel parterre.

Ricordiamo, infine, che domani non sono previste le registrazioni (come da programma iniziale) per motivi personali della conduttrice Maria De Filippi.