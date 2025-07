Tina Cipollari continua la sua amicizia speciale con Cosimo, il corteggiatore che era sceso per lei la scorsa edizione di Uomini e Donne. Ecco dove sono stati avvistati e che cosa stavano facendo.

Tina Cipollari insieme a Cosimo

Nel corso della scorsa edizione di Uomini e Donne abbiamo assistito alla novità del Trono di Tina Cipollari, la quale era alla ricerca di un uomo che rientrasse in dei parametri ben definiti da lei stessa. Un giorno si è presentato Cosimo Dadorante, una persona distinta e molto simpatica che ha fatto subito breccia nell’opinionista.

Un po’ per il suo umorismo e un po’ per i bellissimi regali che le ha spesso fatto, così come le vacanze che hanno organizzato insieme. Durante l’ultima puntata c’era stata una promessa di rivedersi e di scambiarsi finalmente i numeri di telefono per rimanere in contatto e quanto pare così è stato.

In queste ore, infatti, Tina Cipollari ha pubblicato alcune Stories sul proprio profilo Instagram all’interno delle quali si trova in compagnia di Cosimo! In un primo video li vediamo sfrecciare sopra una macchina rosso fuoco e poi li vediamo a pranzo mentre si gustano un bel piatto di pasta.

Sul web si vocifera che Tina Cipollari si sia fidanzata con Cosimo ma non abbiamo alcuna conferma ufficiale. Probabilmente la loro amicizia prosegue anche al di fuori della trasmissione di Canale 5 e solo il tempo (o i diretti interessati stessi) potrà dirci se si metteranno insieme ufficialmente.

Probabilmente Maria De Filippi accennerà qualche cosa nella puntata di apertura della prossima stagione televisiva. Uomini e Donne dovrebbe cominciare di nuovo su Canale 5 verso la prima metà di settembre 2025. Non ci resta che attendere, noi vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso.