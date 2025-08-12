Tina Cipollari è stata vista al Pronto Soccorso, sui social i fan si sono allarmati ma c’è una spiegazione

Una foto di Tina Cipollari al Pronto Soccorso di Olbia, pubblicata da Deianira Marzano, ha scatenato preoccupazioni tra i fan. Fanpage.it ha chiarito che l’opinionista non era lì per motivi personali, ma per accompagnare qualcuno.

Tina sta bene e tornerà regolarmente in TV a settembre con Uomini e Donne.

Tina Cipollari e la foto al Pronto Soccorso

Nelle ultime ore, una foto diffusa online ha fatto preoccupare i fan di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. L’immagine la ritraeva all’interno del Pronto Soccorso di Olbia, e ha fatto rapidamente il giro dei social, facendo pensare che la donna potesse avere avuto un problema di salute.

A lanciare per prima la segnalazione è stata Deianira Marzano, influencer e esperta di gossip, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram. Nella sua storia, Deianira ha condiviso uno scatto accompagnato dal messaggio di un utente:

“Ciao Deia, oggi c’era Tina Cipollari al Pronto Soccorso di Olbia”. Il contenuto ha immediatamente scatenato messaggi e articoli, dove sono emerse le ipotesi più disparate sulla questione.

Storia Instagram Deianira Marzano – segnalazione su Tina Cipollari

A fare chiarezza sulla situazione è stato però il portale Fanpage.it, che ha contattato fonti vicine a Tina per ottenere una conferma diretta. Secondo quanto riportato dal sito, Tina Cipollari sarebbe in perfette condizioni di salute e non avrebbe avuto alcun malessere come qualcuno aveva inizialmente pensato.

Il motivo della sua presenza al Pronto Soccorso sarebbe stato del tutto diverso: avrebbe semplicemente accompagnato una persona cara che si era sentita poco bene, mostrando vicinanza e supporto, ma non come paziente.

La notizia ha dunque trovato una spiegazione rassicurante. Nessun allarme per Tina Cipollari, che continuerà la sua estate in serenità. Intanto, il pubblico potrà rivederla da settembre su Canale 5, pronta a tornare nel suo ruolo iconico al fianco di Gianni Sperti nel dating show condotto da Maria De Filippi.