Con un lungo post sui social, Laura Chiatti parla per la prima volta della diagnosi di ADHD, disturbo dell’attenzione e di iperattività. Ecco le dichiarazioni dell’attrice.

Il post di Laura Chiatti

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Laura Chiatti. La celebre attrice, da anni nel cuore del pubblico, ha infatti pubblicato un lungo post sui suoi profili social, che non è sfuggito agli occhi attenti del web. Nel corso del messaggio, la Chiatti ha parlato per la prima volta della diagnosi di ADHD, disturbo dell’attenzione e di iperattività, ricevuta due anni fa. In merito Laura ha affermato:

“Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo 2 anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace. Perché convivere con l’ADHD, insieme a dislessia e disgrafia, non è solo questione di attenzione o concentrazione, ma è un continuo dialogo con se stessi, tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si riesce a fare. Spesso sembra diventato un trend, un’etichetta leggera da indossare, ma nella realtà è un peso invisibile. La mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono, il focus che scivola via. È stancante. E col tempo, lo diventa ancora di più. Dentro quella stanchezza ci sono però anche forza, creatività, e una sensibilità che non si spegne mai”.

Spiegando il perché ha deciso di condividere con il pubblico la sua diagnosi, Laura Chiatti ha poi aggiunto: “Non condivido tutto questo per cercare comprensione, ma per chi come me , ogni giorno si sente ‘fuori ritmo’, e prova a trovare comunque la propria melodia. Non siamo sbagliati… Siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte più vera di noi”.

