Laura Chiatti parla per la prima volta della diagnosi di ADHD
Il lungo post di Laura
Con un lungo post sui social, Laura Chiatti parla per la prima volta della diagnosi di ADHD, disturbo dell’attenzione e di iperattività. Ecco le dichiarazioni dell’attrice.
Il post di Laura Chiatti
In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Laura Chiatti. La celebre attrice, da anni nel cuore del pubblico, ha infatti pubblicato un lungo post sui suoi profili social, che non è sfuggito agli occhi attenti del web. Nel corso del messaggio, la Chiatti ha parlato per la prima volta della diagnosi di ADHD, disturbo dell’attenzione e di iperattività, ricevuta due anni fa. In merito Laura ha affermato:
“Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso, ma la conferma è arrivata solo 2 anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace. Perché convivere con l’ADHD, insieme a dislessia e disgrafia, non è solo questione di attenzione o concentrazione, ma è un continuo dialogo con se stessi, tra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si riesce a fare. Spesso sembra diventato un trend, un’etichetta leggera da indossare, ma nella realtà è un peso invisibile. La mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono, il focus che scivola via. È stancante. E col tempo, lo diventa ancora di più. Dentro quella stanchezza ci sono però anche forza, creatività, e una sensibilità che non si spegne mai”.
Spiegando il perché ha deciso di condividere con il pubblico la sua diagnosi, Laura Chiatti ha poi aggiunto: “Non condivido tutto questo per cercare comprensione, ma per chi come me , ogni giorno si sente ‘fuori ritmo’, e prova a trovare comunque la propria melodia. Non siamo sbagliati… Siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte più vera di noi”.
