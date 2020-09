1 Nel corso della puntata di Uomini e donne Tina Cipollari ha detto che un corteggiatore assomiglia all’attore Can Yaman. Ecco chi è questo ragazzo.

Lunedì è partita la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne con uno studio televisivo tutto rivoluzionato e il Trono Over e il Trono Classico insieme. Quindi abbiamo le dame e ai cavalieri (non solo volti nuovi, ma anche qualcuno storico). E sono presenti anche i nuovi tronisti e le nuove troniste. Di conseguenza ci sono i corteggiatori e le corteggiatrici. Proprio nella puntata di oggi, mercoledì 9 settembre, sono state presentante le nuove troniste: Sophie Codegoni e Jessica. Quindi sono scesi i corteggiatori per l’appuntamento al buio. E tra questi Tina Cipollari ha notato un ragazzo che secondo lei assomiglia a Can Yaman.

La nota opinionista ha visto subito il ragazzo tra le fila dei corteggiatori che si erano appena seduti e lo ha fatto alzare e avvicinare. Dopo averlo un po’ studiato ha detto che assomiglia al famoso attore Can Yaman, protagonista quest’anno su Canale 5 della serie TV Daydreamer. Il nome del corteggiatore è Davide e ha 26 anni. Tra l’altro, dopo aver sentito l’età, Tina, in uno dei suoi tanti momenti ironici, ha cercato di farlo conoscere anche a Gemma Galgani. La nota dama adesso è stata rinominata da lei Baby Gemma per via del lifting a cui si è sottoposta.

Anche la prima tronista presentata, Sophie Codegoni, si è trovata d’accordo con l’opinione di Tina riguardo la somiglianza. Lo ha infatti trovato molto bello esteticamente e somigliante a Can Yaman. Vedrà se sarà interessante anche come persona. Sicuramente il look, a partire dai capelli e la barba, per finire al modo di vestire, un po’ ricorda il noto attore turco in Daydreamer. Davide è sicuramente più chiaro, tende al biondo, mentre l’attore è castano.

Piccolo dettaglio da segnalare: sia Tina Cipollari che Sophie Codegoni hanno pronunciato il nome di Can con la C e non la G. Sappiamo che per i fan e lo stesso attore è un errore madornale, ma non vi arrabbiate troppo. Siate clementi con l’opinionista e la tronista.

Ma attenzione, perché sul web c’è un altro protagonista di Uomini e donne che per alcuni assomiglia a Can Yaman. Ecco chi…