Tiziano Ferro è arrivato a sorpresa al concerto di Shiva e ha incantato i fan con la sua sfilata sul palco.

Tiziano Ferro è stato ospite al concerto di Shiva. Una sorpresa per tutti gli amanti dei due cantanti, che hanno potuto assistere al loro duetto sul palco, sulle note del brano Bacio di Giuda.

Tiziano Ferro a sorpresa al concerto di Shiva: la sfilata sul palco

I fan di Shiva, che si sono recati al suo concerto al Forum di Assago, hanno ricevuto una sorpresa bellissima. Nella scaletta del concerto era presente anche il brano “Bacio di Giuda”, che canta con Tiziano Ferro. Un brano che rappresenta una potente metafora sul tradimento, citando quello più famoso di sempre, quello di Giuda. La canzone parla della fine di un rapporto tossico, in cui il bacio diventa il gesto per ingannare, ma parla anche del dolore, della delusione e della disillusione.

A sorpresa, il cantante è arrivato sul palco, scatenando tutti i fan presenti, che non si aspettavano di vederlo arrivare. L’entrata di Tiziano Ferro ha scatenato il delirio, e la sua camminata è diventata in poco tempo virale. Ha fatto il suo ingresso sul palco in modo spettacolare, lasciandosi andare a una vera e propria sfilata sulla passerella, per andare in mezzo al pubblico. Una camminata davvero da modello, quella sfoggiata dal cantante, che ha cantato “Bacio di Giuda” in compagnia di Shiva.

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Tiziano Ferro al concerto di Shiva: il video della sfilata è diventato virale

Oltre al grande entusiasmo di avere Tiziano Ferro davanti a loro e poter ascoltare la canzone cantata da entrambi, i fan hanno mostrato soprattutto un certo interesse per il modo di camminare del cantante. Il video della sua camminata sulla passerella del palco, percepita come una vera e propria sfilata, è diventato in poco tempo virale. Gli utenti dei social network si sono letteralmente scatenati, mandando tantissimi commenti di apprezzamento. La sua sfilata è stata apprezzata quasi più della sua performance, e bisogna ammettere che ha davvero un modo di camminare di grande effetto.

Venerdì 22 maggio uscirà il tanto atteso album Sono un grande (deluxe), una nuova versione di quello uscito lo scorso ottobre. Il cantante ha voluto ringraziare gli artisti che hanno collaborato con lui, compreso Shiva, con un post su Instagram in cui ha svelato anche la tracklist di questo nuovo album.

Le canzoni presenti sono: