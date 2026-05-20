La morte della mamma di Pupo segna un momento di forte dolore personale per l’artista, che negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente la lunga battaglia della donna contro l’Alzheimer. Tra carriera, impegni musicali e vita privata, il cantante si è trovato a dover sospendere tutto per restare accanto a lei nei momenti più difficili, fino all’annuncio della sua scomparsa.

Oltre il palco: il legame profondo tra Pupo e la mamma Irene

Dietro il volto pubblico di Pupo emerge in queste ore soprattutto la dimensione privata del figlio, profondamente legato alla madre Irene, figura centrale nella sua vita e nella sua formazione artistica. Il rapporto tra i due si era rafforzato ulteriormente durante gli anni della malattia, affrontata con dignità e dolore condiviso. L’Alzheimer, diagnosticato circa sette anni fa, aveva cambiato radicalmente la quotidianità della famiglia.

In più occasioni l’artista aveva raccontato questo percorso difficile, definendolo anche un’esperienza di crescita interiore: “È un’esperienza drammatica, ma umanamente impagabile”, aveva spiegato, aggiungendo: “La malattia di mia mamma mi ha insegnato quanto sia importante amare”. In una recente intervista televisiva a La volta buona, Pupo aveva ribadito la centralità di questo legame, sottolineando come la madre fosse diventata un punto fermo nei momenti più complessi della vita. La notizia della sua scomparsa chiude un capitolo personale e pubblico che l’artista aveva raccontato con crescente sincerità nel tempo.

Pupo rinvia il concerto per stare accanto alla mamma in fin di vita

Solo poche ore prima della notizia del decesso, il cantante aveva già interrotto i propri impegni professionali, rinviando la data del 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli, tappa del suo tour mondiale. La decisione era arrivata all’improvviso ma con una motivazione chiara, legata al peggioramento delle condizioni della madre.

In un messaggio rivolto ai fan aveva scritto: “Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto”. Il concerto è stato poi riprogrammato al 14 ottobre 2026, mentre il suo stato d’animo si rifletteva anche in un’altra dichiarazione: “Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte”.

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Pupo, morta la mamma Irene: “È volata in cielo”

Il momento più difficile è arrivato attraverso i canali digitali dell’artista, dove Pupo ha comunicato la scomparsa della mamma Irene, morta a 93 anni dopo una lunga malattia. Nel suo messaggio, pubblicato su Instagram, l’artista ha scelto parole intime e dirette: “Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”. Un annuncio che ha trasformato un dolore intimo in una ferita collettiva, sentita anche dal pubblico che lo accompagna da anni.