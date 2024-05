Mara Maionchi rompe il silenzio e risponde con un post alle parole di Tiziano Ferro

Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Maggio 2024

In queste ore Mara Maionchi ha rotto il silenzio replicando alle accuse che le sono state lanciate parlando di Tiziano Ferro

In queste ore sul proprio profilo Instagram Mara Maionchi ha rotto il silenzio replicando a Tiziano Ferro e a tutti coloro che l’accusano di essere stata troppo severa con il cantante.

La replica di Mara Maionchi

Alcuni giorni fa Mara Maionchi è stata protagonista di un’intervista a Belve e Francesca Fagnani ha colto l’occasione per chiederle se tra i cantanti che ha scoperto c’è mai stato qualcuno che non le ha mai mostrato abbastanza riconoscenza. La talent scout ha fatto il nome di Tiziano Ferro e nel giro di poche ore si è aperto un vero e proprio caso mediatico.

Non è tardata ad arrivare la risposta del cantante. Prima ha scritto un post pieno di delusione verso Mara e poi ha condiviso un articolo contro l’intervistata. A questo punto è stato il turno della Maionchi rispondere e proprio questa mattina ha rotto il silenzio rivolgendosi prima di tutto a Tiziano:

“Ho risposto a una domanda dando la priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione. È stata l’assenza che mi è più dispiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriera più fortunate, come quelli che hanno intrapreso altri percorsi”.

In secondo luogo, prima di fare un in bocca al lupo al Tiziano Ferro, Mara Maionchi ha anche risposto a un’accusa particolarmente pesante nei suoi confronti. Ha spiegato di non aver mai impedito a nessuno di nascondere la propria vera personalità:

“Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso. Sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che, tra l’altro, reputo la libertà e l’auto-determinazione sacre.

In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare. Stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero. Mara”.

Vedremo se la questione si chiuderà qui o arriverà una nuova reazione da parte di Tiziano.