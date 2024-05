Endless Love anticipazioni 8 maggio: Emir coglie in flagrante Nihan

NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Endless Love

Tutto su puntate, trama e streaming di Endless Love: le anticipazioni della serie turca in onda oggi su Canale 5

Cosa succede nella puntata odierna dell’8 maggio di Endless Love? Scopriamo insieme tutte quelle che sono le anticipazioni di Endless Love, le puntate, la trama e streaming dell’amata serie turca.

Anticipazioni Endless Love 8 maggio

Partiamo subito con le anticipazioni di Endless Love. La puntata di ieri 7 maggio è stata ricca di colpi di scena (QUI i dettagli), ma anche l’appuntamento odierno non sembra essere da meno.

Per prima cosa sappiamo che Onder incarica Zehir per scoprire chi è il mandante dell’aggressione. Intanto Salih, che non riesce ad accettare la rottura con Nihan, va a trovare l’amico Kemal. Depresso e ubriaco si mostra fragile.

Intanto Tufan fa delle scoperte interessanti, che riferisce a Emir: l’uomo sa infatti che il cognome di Leyla è Acemzade ed p la sorella di Vildan. Nel frattempo, stando a quanto riferiscono le anticipazioni, Nihan va di nascosto a casa di Galip per rimettere le chiavette USB nella cassaforte. Ma Emir la coglie in flagrante!

Kemal preoccupato si precipita da lei, nonostante la ferita ancora in cattive condizioni. Nihan dalla sua gli riferisce di aver compiuto quel gesto per proteggerlo dai sospetti di Galip ed Emir.

Le anticipazioni di Endless Love informano infine che il giorno successivo Asu e Nihan si recano entrambe a casa di Kemal per accertarsi che stia bene. Non lo trovano in casa. Lui ignora la chiamata di Nihan, ma risponde ad Asu, che finge parte della conversazione.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Ora che sappiamo le anticipazioni di Endless Love è bene sapere quando va in onda e quante puntate ha la serie TV turca.

Per rispondere alla prima domanda possiamo dire che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10, ma anche il sabato dalle 14:45 alle 16:30, su Canale 5.

Mentre invece per sapere quante puntate e stagione sono, c’è da tenere a mente la programmazione turca che prevede due stagioni formate da 35 e 34 episodi ciascuna.

In Italia abbiamo puntate di breve durata con 25/35 minuti per ognuno. Ciò significa dunque che vedremo più appuntamenti.

Dove vederlo in TV e streaming

Vi state domandando per caso dove vedere Kara Sevda in TV e streaming? Endless Love è disponibile su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al sabato, ma non solo.

La soap si può seguire in streaming su Mediaset Infinity, sito e/o app. Grazie alla piattaforma si può recuperare anche la trama, vedere tutte le puntate di Endless Love e scoprire come finisce la serie.

A domani con nuove anticipazioni di Endless Love!