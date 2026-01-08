Il cantautore italiano apre il 2026 con un brano che dà il titolo al suo ultimo album e annuncia 12 date live da record

Un 2026 all’insegna della musica

Tiziano Ferro apre il nuovo anno con un annuncio importante per i fan: venerdì 9 gennaio arriva in radio “Sono un grande”, il singolo che dà il titolo al suo ultimo album. Il brano segna l’inizio di un periodo intenso e significativo per il cantautore, tra nuove canzoni e concerti negli stadi, che celebrano i 25 anni di carriera.

“Sono un grande”: tra emozione e verità

“Sono un grande” è scritto da Tiziano Ferro insieme a Roberto Casalino e Simone Cremonini, e prodotto da Marco Sonzini e Stefano “Zef” Tognini. Il brano rappresenta un legame autentico con il pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. Anche se non sento di essere ‘un grande’, questo disco esplora le possibilità, ciò che possiamo diventare. La canzone è un promemoria di crescita e affermazione personale”.

Un album liberatorio e necessario

L’ultimo disco di Ferro ha debuttato subito al primo posto delle classifiche italiane. Definito terapeutico e liberatorio, l’album è uno sguardo verso il futuro, con 12 tracce (11 nella versione standard e 12 su CD e vinile) in cui il cantautore riscopre le proprie radici musicali e consolida la seconda fase della sua carriera, affiancato dal team di Sugar Music e Big Picture Management.

STADI26: il tour negli stadi italiani

Il ritorno live di Tiziano Ferro è attesissimo. Il tour STADI26 vedrà il cantante esibirsi in 12 date nei principali stadi italiani, tra grandi classici e i brani dell’ultimo album. A cinque mesi dall’apertura delle vendite, i biglietti già venduti superano i 350.000, con doppie date a Milano e Roma.

Date e tappe del tour

30 maggio 2026 – Lignano, Stadio Teghil

6-7 giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

10 giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

23 giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27-28 giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

3 luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

8 luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

I biglietti sono disponibili su tutte le prevendite abituali.