Ospite a Passa dal BSMT, Tiziano Ferro ha raccontato di aver vinto un Grammy Awards nel 2013, ma di averlo scoperto solo diversi anni più tardi. Ecco le parole del cantautore.

Cosa ha raccontato Tiziano Ferro

Domani esce ufficialmente Sono Un Grande, il nuovo attesissimo album di inediti di Tiziano Ferro. Dopo due anni non semplici, e dopo il divorzio da Victor Allen, il cantautore di Latina è pronto a tornare e la prossima estate partirà anche in tour e toccherà i principali stadi italiani. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore la voce di Cuore Rotto è stata ospite di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT e nel corso della chiacchierata, tra le altre cose, ha presentato il suo disco e ha rivissuto gli inizi della sua carriera. A un tratto però Ferro ha fatto una rivelazione che ha stupito i più. Non tutti sanno che Tiziano, nel 2013, ha vinto un Grammy Awards per aver collaborato al disco di Chris Botti. Il cantante tuttavia ha scoperto di aver conquistato l’ambito premio solo diversi anni dopo e in merito ha dichiarato:

“Io ho vinto un Grammy Awards ma non sapevo di averlo vinto. Praticamente ho scritto il testo di una canzone per il disco di Chris Botti. Aveva bisogno del testo in italiano perché c’era Bocelli che cantava. Scrivo la canzone, esce l’album. Un giorno mi chiama il mio vicino di casa in Inghilterra e m dice che c’era un pacco davanti casa con un adesivo con scritto Grammy. Lui aveva una certa età e ho pensato che avesse letto male”.

A quel punto Tiziano Ferro ha rivelato di aver scoperto solo nel 2017, 5 anni più tardi, di aver vinto il Grammy Awards e ha così spiegato: “Passano gli anni, nel 2017 sono in un negozio di musica a Los Angeles. Vedo questo cd e lo compro perché non ce l’avevo. A un tratto vedo sulla copertina l’adesivo con scritto ‘Grammy Winning Album’. Vado su Wikipedia e scopro il tutto. Allora ho scritto all’Academy e mi hanno detto che il pacco col Grammy non era mai stato ritirato e me ne hanno spedito una copia”.

Il racconto di Tiziano ha naturalmente fatto sorridere tutti e non sono mancati i commenti degli utenti.