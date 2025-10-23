Sui social Bianca Guaccero ha scritto una commovente lettera al padre Ettore, scomparso il 10 ottobre. «Il mio cielo ha perso una stella», ha confessato l’attrice.

La lettera di Bianca Guaccero

Dopo dodici giorni di silenzio, Bianca Guaccero ha trovato la forza di condividere il dolore più grande: la perdita del padre Ettore, scomparso lo scorso 10 ottobre. L’attrice e conduttrice ha affidato i suoi pensieri a una lunga lettera pubblicata su Instagram, accompagnata da una foto completamente nera. Un gesto intimo, quasi un dialogo con l’uomo che per lei è stato la sua guida di vita.

LEGGI ANCHE:

«Ciao babbo, te ne sei andato. E il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida», ha scritto Bianca nel suo post. «Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie. Mi guardo indietro, e mi accorgo che adesso sono sola. E tu, chissà dove sei, negli infiniti intrecci di questa vita piena di mistero».

Nelle righe successive, Bianca Guaccero ha descritto un lutto che si muove silenzioso dentro di lei, come un vento che soffia tra le costole: «Il dolore mi abita dentro, e segue i miei passi… ogni lacrima è una parola d’amore che non ha fatto in tempo a uscire». Poi, a sé stessa ha voluto promettere di ritrovare il padre nei momenti di forza e nelle scelte più difficili: «Quando mi sentirò persa, chiuderò gli occhi e ti ritroverò lì. Nella voce che mi parlerà quando avrò paura di essere sulla strada sbagliata».

Infine, Bianca Guaccero con parole che racchiudono tutto l’amore di una figlia verso un padre ha aggiunto un altro sentito pensiero: «Ti ritroverò nella parte migliore di me, che porta il tuo nome. Il tempo non cancellerà, mi insegnerà a portare addosso il dolore come una cicatrice, memoria viva di chi mi ha insegnato a essere».

Un post che ha commosso migliaia di fan e colleghi, che le hanno espresso affetto e vicinanza. Anche da Ballando con le Stelle sono arrivati messaggi d’amore: Giovanni Pernice, il compagno di Bianca, seguito da Milly Carlucci.

Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono a Bianca Guaccero e alla sua famiglia per questa perdita.