Dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni, Pamela Camassa avrebbe una nuova fiamma. Ecco chi sarebbe e cosa starebbe accadendo.

I gossip su Pamela Camassa

Dopo ben 17 anni di amore, poche settimane fa Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno annunciato la fine della loro relazione. La modella e il conduttore di Temptation Island, pur restando in ottimi rapporti, hanno deciso, a seguito di alcune problematiche, di mettere un punto alla loro storia e di proseguire su strade separate. Proprio Pamela, nel comunicato pubblicato sui suoi social, ha affermato: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene“.

A oggi dunque le strade della Camassa e di Bisciglia si sono divise e pare che entrambi abbiano già voltato pagina. Solo poche ore fa infatti il presentatore di Canale 5 è stato beccato a cena in un ristorante di Roma con una misteriosa donna. A quel punto in rete si è iniziato prontamente a parlare di un nuovo amore per Filippo, che nel mentre non ha ancora commentato i pettegolezzi.

Tuttavia Bisciglia non sarebbe l’unico ad essere andato avanti. Stando a quanto rivela Amedeo Venza infatti anche Pamela Camassa avrebbe una nuova fiamma. L’esperto di gossip fa sapere solamente che l’uomo in questione si chiamerebbe Stefano e pare dunque che al momento la modella si stia godendo questa frequentazione.

Naturalmente a oggi i diretti interessati non hanno ancora commentato le voci di corridoio e non è chiaro se i pettegolezzi abbiano un fondo di verità. Di certo però sia la Camassa che Bisciglia in queste settimane si stanno concentrando sui rispettivi cammini, pur essendo ancora profondamente legati da un sentimento di affetto e stima reciproca.