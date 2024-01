Nicholas riceve “sotto zero” dalla Celentano e sbotta: “Mi sta umiliando, fa una figuraccia davanti a tutta Italia”

Spettacolo

Il compito piuttosto difficile assegnato a Nicholas non ha convinto la maestra Alessandra Celentano. La prova non è stata sufficiente per l’insegnante che ha riservato uno 0 al ballerino, generando una polemica in studio.

Nicholas sbotta contro la Celentano

Non solo il giudizio negativo a Giovanni (e la litigata con Raimondo Todaro), Alessandra Celentano questo pomeriggio durante la puntata di Amici 23 ha avuto da ridire anche sul ballerino Nicholas. Prima di tutto Maria De Filippi ha letto le parole nella lettera della docente, per poi lasciare spazio alla prova.

“Tu per me non sei un ballerino di alto livello, non che non sei un ballerino”, ha precisato la maestra Celentano ancor prima di vedere la prova dell’allievo, provocando già un dibattito. Il giovane allievo ha dovuto svolgere proprio un compito dato dalla docente di classico ma come sarà andata?

Poco prima della performance a esibirsi sono stati i professionisti, poi è stata la volta dell’alunno. Purtroppo Nicholas non ha convinto la maestra Alessandra Celentano nemmeno questa volta. Al ballerino ha riservato infatti un voto sotto lo 0. Il suo giudizio piuttosto negativo ha scatenato in studio un nuovo scontro.

“Solo attraverso questo stile e compiti si migliora”, ha detto l’insegnante. Nicholas ha riconosciuto di avere parecchio da studiare e imparare, ma a infastidirlo sono “i modi” utilizzati da Alessandra Celentano: “Io ho visto come approccia ai suoi allievi. Con Marisol lei è molto materna a differenza mia. Usa altri termini”.

“Non posso averla con te. I trattamenti cambiano in base alla vostra preparazione. Io gli do sotto lo zero in questa cosa. Allora facciamo che io non ti faccio fare più compiti, non ti parlo più e ti ignoro. Tecnicamente sei sotto lo zero”, ha aggiunto Alessandra Celentano. Le parole hanno ferito molto Nicholas che è sbottato: “È umiliante che mi dia sotto lo zero. Lei mi sta umiliando davanti a tutta Italia, la figuraccia la sta facendo lei, non io”.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha cercato di far capire alla docente così come al ragazzo che lo stesso concetto può essere espresso in maniera più morbida, senza dover arrivare a ferire l’altra persona.

“Cosa vuoi da me? Che me ne vada? Non me ne vado”, ha aggiunto la Celentano. Nicholas dal suo ha ribadito lo stesso, spiegando però che alcune affermazioni sono esagerate e di troppo. Allora la docente ha provato a trovare un compromesso: “Scrivimi tu quello che vuoi fare”.

Dopo un continuo scambio di battute è intervenuto l’insegnante del ballerino. Raimondo Todaro ha detto di essere sconvolto dalle parole di Alessandra Celentano: “Così tu gli fai capire che è peggiorato, non che sta migliorando”. Il tutto si è concluso con una battuta di Nicholas: “Possiamo far tornare la maestra e non la sorella?”, in riferimento al fatto che oggi la docente si sia presentata con un cambio look.

Ora sta a Nicholas riuscire a conquistare la maestra Alessandra Celentano dopo questo voto!