Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Ottobre 2023

Amici 23

Todaro manda in sfida Chiara

Raimondo Todaro alla quarta puntata di Amici 23 sembra essersi fatto un’idea su Chiara, allieva di Emanuel Lo. Secondo lui la ballerina non può avere margini di miglioramento e crede sia “artefatta”.

Nella lettera l’insegnante di latino ha riconosciuto il fatto che Chiara abbia studiato tanto e per tale ragione si sente preoccupato: “Ho dubbi suoi tuoi margini di miglioramento. Non credo tu possa crescere più di tanto nonostante l’impegno e lo studio”, ha scritto.

Secondo il docente la danza di Chiara non le racconterebbe nulla di lei: “Sul palco mi sembri artefatta e costruita”. Per questo Todaro le ha fatto sapere di aver visto una ragazza, di nome Denise, di 18 anni. Lui l’ha reputata molto interessante e l’avrebbe particolarmente colpito.

Dopo aver fatto entrare in studio la ballerina che l’avrebbe sfidata, Emanuel Lo si è sentito in dovere di commentare: “Ho fatto entrare Chiara nonostante i miei dubbi, volevo del tempo per capirla e lavorarci. Tu me la metti in sfida, mi sembra una mancanza di rispetto nei nostri confronti. L’ho vista due volte esibirsi”.

Emanuel Lo si arrabbia: “Mancanza di rispetto”

Todaro ha ribattuto a tono alle parole di Emanuel Lo, ricordandogli che dopo quattro puntate avrebbe visto Chiara in quattro esibizioni diversi, per poi pizzicarlo: “Tu la matematica non la studiavi”, lo ha pizzicato.

“Se vuoi capire capisci, dici che è artefatta, finta. Questa ragazza non è così, il punto chiave di Chiara è l’emotività e le emozioni. Poi non prendere a cura i miei, pensa ai tuoi che di problemi ne hai”, ha sbottato Emanuel Lo.

“Il problema o è Nicholas o Gaia, qual é il problema?” ha domandato Todaro al collega, “Sei tu” ha chiuso categorico Emanuel Lo.

Tra i due insegnanti il battibecco è proseguito. Todaro ha sostenuto di aver visto in lei qualcosa ma non è ancora convinto. “Questo è il posto giusto per fare le sfide, Chiara l’ho fatta entrare per avere tempo e per capirla. Questo è un fatto di sensibilità, o ce l’hai o non ce l’hai” ha concluso Emanuel Lo.

Nonostante i dubbi di Todaro, Chiara ha superato la sfida con Denise, giudicata da Irma De Paola. Ha giudicato entrambe molto brave, ma Chiara ha le potenzialità per essere una danzatrice versatile. Quale sarà la prossima mossa di Raimondo?