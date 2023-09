NEWS

Chi è

Conosciamo bene chi è Chiara Porchianello, ballerina allieva di Amici 23, e quindi vediamo la sua biografia, la vita privata, la carriera e come seguirla sui social.

Chi è Chiara Porchianello

Nome e cognome: Chiara Porchianello

Data di nascita: è nata nel 2004

Luogo di nascita: Roma

Età: 19 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato: Filippo Morani

Tatuaggi: Chiara ha vari tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @chiaraporchianello

Profilo TikTok: @chiara_porchianello

Chiara Porchianello età, altezza e biografia

Vediamo le informazioni su chi è Chiara Porchianello, allieva di Amici 23, partendo dalla sua biografia. Chiara è nata a Roma nel 2004, quindi ha 19 anni di età.

Non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, ne ha alcuni sul corpo ma molto piccoli. Uno di questi è stato fatto insieme alla sua migliore amica Giulia Stabile.

Vita privata

Riguardo la vita privata di Chiara Porchiello, è fidanzata o single? Chiara ha un fidanzato che si chiama Filippo Morani. Anche lui è ballerino nella sua stessa scuola di danza.

Un’altra informazione che riguarda Chiara di Amici 23 è che è molto amica di Giulia Stabile. Si possono considerare migliori amiche e il loro rapporto di affetto è nato proprio nella scuola di danza. Sono davvero legate tanto che hanno un tatuaggio insieme. E hanno fatto anche vacanze insieme.

Dove seguire Chiara di Amici 23: Instagram e social

Ma dove possiamo seguire Chiara Porchiello sui social? Vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha davvero un grandissimo seguito. Si contano infatti oltre 50 mila follower.

Qui Chiara pubblica principalmente post riguardanti la danza. Ma nelle storie ci sono tanti contenuti di vita quotidiana.

Chiara può anche essere seguita su TikTok e qui ha oltre 86 mila follower. Nei contenuti troviamo tantissimi balletti con colleghi della scuola di danza. E poi ovviamente tanti video con l’amica Giulia Stabile.

Carriera

Chiara è una ballerina e ha iniziato a dedicarsi a questa disciplina sin da piccola. A tal proposito, ha studiato presso la ABR – Accademia del Balletto di Roma, dove si è diplomata. Qui lavora anche come insegnante infatti ha diretto anche alcune masterclass organizzate dalla scuola.

Chiara Porchianello ad Amici 23

Dopo molti anni di danza, Chiara Porchiello ha deciso di fare il provino per partecipare ad Amici 23 nella categoria ballo.

Nella prima puntata della nuova edizione del talent è piaciuta e quindi si è aggiudicata una maglia.

Sebbene Raimondo Todaro non sia rimasto colpito da lei e abbia abbassato la leva, a darle una chance ci ha pensato Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 23

Vediamo chi sono tutti i ragazzi che sono entrati nella scuola di Amici 23 aggiudicandosi un banco. Ecco la lista che ricordiamo può cambiare di continuo a causa di sfide, eliminazione e sostituzioni.

Questi sono gli allievi della categoria canto:

Mida

Holden

Holy Francisco

Matthew

Sarah

Lil Jolie

Mew

Petit

Ezio

Francesco (Spacehippiez)

Stella

Questi di seguito sono invece quelli della categoria ballo:

Chiara Porchianello

Mariasol

Elia

Sofia

Simone

Dustin

Gaia

Kumo

Nicholas

Il percorso di Chiara ad Amici 23

Chiara Porchianello fa parte della scuola di Amici 23 a partire dalla prima puntata di questa edizione del talent. Vediamo quindi il suo percorso.

Chiara si esibisce, ma Todaro abbassa la musica. Emanuel Lo la rialza. L’insegnante dice di essere interessato a lei, ma di volerla vedere meglio in sala. Comunque si aggiudica la maglia e il banco.